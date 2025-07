Barwy szczęścia. Cezary powróci do rezydencji Józefiny! Podejmie decyzję bez udziału Natalii - ZDJĘCIA

Józefina chłodna dla Cezarego w nowych odcinkach „Barw szczęścia”

W „Barwach szczęścia” po wakacjach Cezary dowie się wszystkiego o pięciomilionowym kredycie matki. Zajrzy do księgi wieczystej, gdzie wszystko będzie napisane czarno na białym. Przyparta przez niego do muru, Natalia potwierdzi te informacje. Rawicz postanowi rozmówić się z Józefiną, ale ona nie będzie chciała z nim rozmawiać.

List pożegnalny i tabletki nasenne Józefiny w serialu „Barwy szczęścia” we wrześniu

W kolejnym sezonie „Barw szczęścia” załamana Józefina zaszyje się w rezydencji, która stanie się jej pustelnią, odkąd Sofia (Valeri Gouliaeva) wyprowadziła się do Londynu, a „wałach bez rodowodu”, czyli Andrzej (Leon Charewicz), okradł ją i zostawił. Wstyd, że dała się mu oszukać, nie pozwoli jej na spotykanie się z kimkolwiek. Będzie coraz gorzej. Poczucie klęski i lęk, że straci dom i stadninę, odbiorą jej resztki ochoty do życia. Postanowi popełnić samobójstwo. W liście do Cezarego pożegna się z nim i poprosi, by zawsze dbał o to, co w życiu najważniejsze – o rodzinę. Już będzie miała połknąć wszystkie środki nasenne z fiolki na nocnym stoliku, kiedy do willi wejdzie syn. Czyżby los miał ją oszczędzić…? Przerażony Cezary wyjaśni jej, że wie o wszystkich jej problemach i we wszystkim jej pomoże.

Cezary zostanie w rezydencji w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Józefina będzie wdzięczna synowi za uratowanie jej życia, ale nadal roztrzęsiona i załamana. Nie będzie chciała, by Cezary oglądał ją w takim stanie. Znowu będzie chciała zaszyć się w swojej sypialni, co zaniepokoi Rawicza. Dżo zapewni go więc:

- Nie zrobię nic głupiego…

On jednak nie da wiary zapewnieniom matki, która jeszcze pół godziny wcześniej była zdecydowana targnąć się na swoje życie. Postanowi zostać w rezydencji tak długo, jak będzie to potrzebne w „Barwach szczęścia”, a z pewnością na najbliższą noc. Zatelefonuje więc do żony, by oznajmić jej swój plan. To będzie jego nieodwołalna decyzja.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl