Barwy szczęścia, odcinek 3301: Ewa ucieknie z domu! Borys poleci za nią do Włoch – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3295 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo będzie prowadził sklep Aldony (Elżbieta Romanowska) i Borysa pod ich nieobecność, kiedy polecą do syna do Wielkiej Brytanii. Ale chłopak sprytnie załatwi sobie darmową pomoc – zakochanej w nim Ewy. To ona będzie wykładać towar na półkach. A potem – z racji tego, że będzie musiał polecieć do Włoch do chorej matki – namówi ją jeszcze, by mu pomogła w pakowaniu jego walizki.

Aleks znów pokaże, że traktuje Ewę jak swoją własność - odcinek 3295 „Barw szczęścia”

W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewę, współczującą Romeowi problemów z matką, łatwo będzie nakłonić do intymnego zbliżenia, jej pierwszego. Tym właśnie się skończy pakowanie bagaży. I wtedy katastrofa – Grzelakowie nieoczekiwanie przylecą z Londynu z synem (Hubert Wiatrowski)! Ich głosy dadzą się słyszeć na dole w przedpokoju, kiedy Walawska i Bianchi będą leżeć w łóżku Aleksa. Kiedy on zorientuje się w sytuacji, zrobi się agresywny i nazwie Romea pogardliwie makaroniarzem, dając mu do zrozumienia, że za szybko go „zastąpił”. Zupełnie jakby wciąż do niego nie dotarło, po roku, że Ewa nie jest już jego dziewczyną.

Ewa ucieknie do Romea w 3301. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3300. odcinku serialu „Barwy szczęścia” zakochana i tęskniąca za Romeem Ewa spróbuje namówić babcię (Marzena Trybała), by zgodziła się na to, by chłopak wprowadził się do ich domu. Ale zaskoczona tym pomysłem Elżbieta nie okaże zachwytu. A w 3301. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Elżbieta pożałuje swojego stanowiska. Przestraszona zorientuje się, że wnuczki nie ma! Domyśli się, że poleciała do Romea, do Wenecji. Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej o sytuacji Bianchiego, zadzwoni do Grzelaków. Od słowa do słowa, Borys zaoferuje się polecieć do Włoch i sprowadzić Ewę z powrotem.