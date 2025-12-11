Barwy szczęścia, odcinek 3280: Wiktor pokaże Wandzie drzwi. Nie chce jej w swoim życiu - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3280 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" Wiktor całkowicie poróżnił się z Wandą. Od czasu gwałtu Henryka (Zbigniew Suszyński) na Madzi stoi na stanowisku, że wszyscy powinni zerwać z nią kontakt.

Wiktor wyrzuci Wandę w 3280. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Po przeszło pół roku od pogrzebu Henryka Wiktor wciąż nie zmieni nastawienia do – kiedyś – babci. Nadal nie będzie chciał utrzymywać z nią żadnego kontaktu. Ona zaś wciąż będzie uparcie próbować zmienić tę sytuację. W 3280. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wanda zaprosi go na obiad, ale on nawet się do niej nie odezwie, nie odpowie, jakby była powietrzem.

- Wiktorku... Przecież musimy jakoś razem żyć, poukładać to wszystko... Czy tego chcesz, czy nie, jesteśmy rodziną – Kępska spróbuje go objąć i nie będzie to dobry pomysł.

Brat Tomasza tylko się odsunie, a ona zawiesi smutne spojrzenie na synu. Tomek powie cicho Wiktorowi, że chodzi tylko o zaproszenie, ale chłopak odpowie ostro, że nie życzy sobie, by go nachodziła. Wanda, która od dawna wybiela zmarłego męża gwałciciela, a od niedawna i siebie, zacznie powtarzać z płaczem, że nie zrobiła nic złego i o niczym nie wiedziała. Doprowadzi tym niegdysiejszego wnuka do wściekłości. Zacznie krzyczeć, że to nieprawda – że wiedziała o wszystkim i nic nie zrobiła. Potem powie bratu, że nie chce oglądać Wandy i wskaże jej drzwi. A po jej wyjściu powie zaszokowanemu jego gniewem Tomaszowi, by sam zapytał matkę o powód.

Tomasz usprawiedliwi Wandę przed Grażyną w 3280. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3280. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz usłucha rady Wiktora i odwiedzi Wandę w jej nowym mieszkaniu. Kiedy matka zacznie się żalić na ich kulejące rodzinne stosunki i znowu stwierdzi, że wnuk na zawsze nim pozostanie, Tomek da jej do zrozumienia, że w zachowaniu chłopaka nie ma właściwie nic dziwnego, biorąc pod uwagę to, że na centralnym miejscu w pokoju znowu postawiła zdjęcie Henryka, na którego – jak jej przypomni – „nikt nie chce patrzeć”. Uzna, że najlepszą drogą do porozumienia z Wiktorem są dobre relacje z Grażyną (Kinga Suchan) i że Kępska powinna zacząć od przeproszenia jej. Kiedy Tomasz spotka się z Wiracką, usprawiedliwi zachowanie Wandy:

- Ona nie ma nikogo. Popełniła w życiu wiele błędów, zachowała się źle... Musi mieć rodzinę. A Wiktor ją przekreślił.

