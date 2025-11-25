Barwy szczęścia, odcinek 3270: Justin z Olą do końca życia? Już jej nie wypuści z rąk - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3270 - środa, 03.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3266. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin zaproponuje Oli, by razem zamieszkali. Ich relacje pięknie się układają. Skotnicki potrafi się nią opiekować, jest wyrozumiały i wiele się nauczył o jej chorobie – uchyłkowym zapaleniu jelit, które spowodowało konieczność, najpewniej tymczasowego, życia ze stomią.

Ciepło, cieplutko między Olą a Justinem w 3270. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3270. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin będzie jeszcze bardziej pewny, że chce być z Olą na poważnie i znowu spróbuje ją nakłonić, by się do niego wprowadziła. Ale ona delikatnie mu zarzuci, że za bardzo się spieszy. Chociaż spędzili razem noc, jeszcze nie dojdzie między nimi do zbliżenia, co jest zrozumiałe ze strony Zamilskiej, która musi się najpierw przyzwyczaić do życia z workiem stomijnym. Na razie jest tym jeszcze bardzo zawstydzona. Wspólne posiłki, spacery w parku – tak będą razem spędzać czas:

- Pogoda jest cudowna, cieszyłam się słońcem. Jest dziś prawie tak ciepło, jak we Włoszech. Tęskniłam za tym – powie Ola, kiedy spotka się ze Skotnickim w 3270. odcinku serialu „Barwy szczęścia”.

- A wieczorem kino i... zobaczymy dalej. Noc jest przecież długa. A życie, odkąd tu jesteś, takie piękne – powie jej patrząc na nią z zachwytem.

Justin chce poważnego związku z Olą - 3270 odcinek serialu „Barwy szczęścia”

Oli trudno jest zaakceptować swoją sytuację zdrowotną. Worek stomijny jeszcze bardzo ją ogranicza i onieśmiela. W 3270. odcinku serialu „Barwy szczęścia” przyzna się Justinowi, że choroba wywołała u niej stany depresyjne. Tylko dzięki niemu już minęły i ma nadzieję, że jej życie trzyma coś jeszcze dla niej w zanadrzu. Skotnicki jej przytaknie:

- Możemy z nim zrobić, co tylko chcemy. To tylko od nas zależy.

Po chwili dojdzie do „awarii” – worek stomijny się przesunie i spowoduje ból. Justin będzie chciał jej pomóc, ale zawstydzona Zamilska będzie wolała poradzić sobie sama. Ta sytuacja niespodziewanie doprowadzi ją do łez i przeprosi za zepsute popołudnie.

- Nie musisz przepraszać. Całe życie przed nami – powie jej Skotnicki.

Jego słowa zabrzmią jak deklaracja wspólnej przyszłości. I to prawda, Justin jest zdeklarowany, by spędzić z nią całe życie, ale co o tym myśli Ola…?

