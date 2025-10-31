Barwy szczęścia, odcinek 3247: Dramatyczne chwile podczas operacji Oli. Wyrzucą Justina ze szpitala - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3247 - piątek, 31.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3247 odcinku serialu „Barwy szczęścia” wyjaśni się tajemnica zniknięcia Oli, którym tak gryzł się Justin. Kiedy dziewczyna nie będzie odpowiadać na jego telefony, on skontaktuje się z jej matką, Zamilską (Anna Bonna) i dowie się, że jej córka jest w szpitalu, gdzie przechodzi trudną operację w następstwie uchyłkowego zapalenia jelit.

Nie wpuszczą Justina do Oli w 3247 odcinku "Barw szczęścia"

Skotnicki tam pojedzie chcąc ją zobaczyć i wesprzeć. Powie lekarzowi (Michał Barkarz), że jest narzeczonym Aleksandry Zamilskiej, ale to kłamstwo nie przejdzie. Nazwiska Skotnickiego – oczywiście, niebędącego jej krewnym - nie będzie na liście osób, które pacjentka chciałaby powiadomić o swoim stanie zdrowia. Lekarz zdecydowanie poprosi go, by opuścił szpital.

Ale w ostatniej chwili w 3247 odcinku "Barw szczęścia" nadejdzie ratunek – zjawi się pani Zamilska i powie personelowi, że ona i Justin przyszli razem. Na pytanie o stan Oli lekarz odpowie, że najgorsze już minęło. I zaraz zniknie, wezwany do gabinetu. Skotnicki podziękuje mamie Oli, że wstawiła się za nim i przyzna się, że nie jest narzeczonym jej córki. Usłyszy od niej miłe słowa:

- Skoro pan przyszedł, to znaczy, że panu zależy. A skoro panu zależy... no to już coś nas łączy. Cieszę się, że pan jest, bo nie chciałabym być tu teraz sama.

Co będzie z Olą po operacji w 3247 odcinku "Barw szczęścia"?

Za chwilę w 3247 odcinku "Barw szczęścia" ponownie zjawi się lekarz z poważnymi wieściami o stanie Oli po operacji.

- Nie mieliśmy innego wyjścia. Musieliśmy wprowadzić stomię. Stomia to w obliczu zagrożenia życia tylko dyskomfort. Stomia to nie koniec świata.

Zapewne nie, ale dla młodej kobiety to nie będzie wiadomość, jaką koniecznie chciałaby usłyszeć, kiedy wybudzi się z narkozy.