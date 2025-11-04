Barwy szczęścia, odcinek 3266: Ola zamieszka z Justinem? Zakochany Skotnicki zaproponuje jej wspólne życie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3266 - czwartek, 27.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Ola zachorowała na uchyłkowe zapalenie jelit i sepsę. W 3247. odcinku serialu „Barwy szczęścia” przeszła operację, po której stało się jasne, że będzie musiała żyć ze stomią.

Justin zakochany po uszy - odcinek 3247 serialu „Barwy szczęścia”

Patryk (Konrad Skolimowski) jest najlepszym przyjacielem Justina. Od lat wysłuchuje od niego zwierzeń na temat kobiet, w których się zadurzył. Jeszcze niedawno był na bieżąco odnośnie romansu Skotnickiego z Reginą (Kamila Kamińska). To z nią kumpel chciał spędzić życie. Nic więc dziwnego, że kiedy w 3247. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin powiedział mu, że to Ola jest największą miłością jego życia i na żadnej innej, nigdy, nie zależało mu bardziej, był sceptyczny. Przecież widział ją zaledwie kilka razy.

W 3266. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin zaproponuje Oli mieszkanie

Justin zaprosi do domu Olę po jej wyjściu ze szpitala. Wreszcie będą się mogli nacieszyć bliskością w przytulnej przestrzeni, która nie będzie budzącym niepokój i złe wspomnienia szpitalem. W 3266. odcinku serialu „Barwy szczęścia” rano, po wspólnie spędzonej nocy, Skotnicki zbierze się na odwagę i zaproponuje Zamilskiej wspólne mieszkanie. Przecież nie wróci teraz na Sycylię – nie ma na razie mowy o pracy. Musiałaby znowu zamieszkać z mamą (Anna Bonna). Gdzie będzie jej lepiej, niż z nim…? Przecież ją kocha!