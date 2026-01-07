Barwy szczęścia, odcinek 3290: Mirek obrazi nauczycielkę. Sprawi Kujawiak ogromną przykrość – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3290 - czwartek, 8.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3289. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mirek i Kujawiak zaczną się spotykać na korepetycjach z języka polskiego. Bez nich Wójcik nie ma szans na to, by zdać maturalny egzamin poprawkowy. Tak Dorota odkryje, że dziewczyna jej ucznia, którą on zacznie się przed nią chwalić, to jej koleżanka ze szkoły.

Podziw Kujawiak dla Justyny w 3290 odcinku „Barw szczęścia”

W 3290. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Beata (Anita Jancia) zdziwi się słysząc od Kujawiak, że ta zna dobrze dziewczynę Mirka. I to od lat! Przyjaźniły się w liceum, chodząc do tej samej klasy. Żona Damiana przekona się, jak bardzo Dorota podziwia swoją dawną przyjaciółkę.

Nauczycielka będzie się nad nią rozpływać, komplementując jej urodę i inteligencję, chwaląc przebojowość i wyraźnie zazdroszcząc jej zamożności. Opowie Beacie, że po studiach Zytko wyjechała za granicę i ich kontakt się urwał. Potem spotkają się u Justyny w domu, by odnowić znajomość.

W 3290 odcinku "Barw szczęścia” Mirek obrazi Kujawiak

W 3290. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mirek spotka się z Kujawiak na kolejnych korepetycjach w Feel Good. Nie będzie w stanie powstrzymać się przed zagajeniem o znajomość Doroty z Justyną:

- Niesamowite, że się znacie! Chodziła pani z nią do jednej klasy, czy szkoły?

- Do klasy – potwierdzi nauczycielka.

- Dziwne… Myślałem, że jest pani jednak dużo starsza – wypali Wójcik niegrzecznie, a widząc skurcz na twarzy Kujawiak, szybko doda:

- Przepraszam, nie chciałem pani urazić, oczywiście…

- Możemy wrócić do Kochanowskiego? Bo matura sama się nie zda. I skup się! – odpowie zdenerwowana Dorota.

Mirek podkopie już i tak nadwątloną pewność siebie nauczycielki, której bardzo doskwiera samotność. Jej przyjaciółki ze szkoły wiodą szczęśliwe życie ze swoimi partnerami i mężami – Gabrysia (Marta Juras) ze Szczepanem (Robert Gulaczyk), a Beata z Damianem (Michał Lesień). Ona również chciałaby kogoś mieć...

W 3301. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mirek przekona się, że Justyna od początku go zwodziła i nigdy nie traktowała go poważnie.