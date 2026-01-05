Barwy szczęścia, odcinek 3290: Kujawiak zachwycona Justyną! Nauczycielka Mirka wszystkiego jej pozazdrości – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3290 - czwartek, 08.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Mirek zakocha się w równolatce swojego ojca (Michał Lesień-Głowacki). Przez to uczucie nie zdał egzaminu maturalnego z języka polskiego i może też oblać poprawkowy we wrześniu.

Kujawiak przypomni sobie Justynę z przeszłości w 3289. odcinku „Barw szczęścia”

W 3289. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mirek zacznie korepetycje u Kujawiak. Będą się odbywały w Feel Good. Tak Dorota przekona się, kim jest „dziewczyna” Mirka, o której chłopak wspomni kilka razy. Kiedy Justyna wejdzie do bistra, od razu rozpozna swoją koleżankę ze szkoły…

Beata przekona się o podziwie Doroty dla Justyny - odcinek 3290 „Barw szczęścia”

W 3290. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kujawiak odwiedzi Beatę – z nią i Gabrysią (Marta Juras) wybierają się razem na weekend do spa. Powie zaskoczonej przyjaciółce, że zna „kobietę Mirka”:

- Chodziłyśmy razem do jednej klasy w liceum. Nawet się przyjaźniłyśmy. Oprócz tego, że jest mądra, ładna, przebojowa, zamożna, to właściwie wszystkiego mogłybyśmy jej pozazdrościć. Po maturze widziałyśmy się parę razy. Obie byłyśmy już na studiach. Potem ona wyjechała za granicę, studiowała w jakiejś szkole reklamy. Zaczęła nowe życie i kontakt nam się urwał. Ja nawet nie wiem, kiedy wróciła do Polski.

- Nie widziałyście się przez te wszystkie lata? Na spotkaniach klasowych? – zdziwi się Beata.

- Były ze dwa takie. Justyny na żadnym nie było. Podobno miała jakieś wyjazdy służbowe…

- Trzeba przyznać, że zrobiła naprawdę niezłą karierę. Podobno jest ważną postacią w branży reklamowej.

- A do tego nieźle się trzyma…

- Przepraszam cię bardzo, nam też niczego nie brakuje.

- Mnie akurat brakuje. Jakiś fajny chłopak by się przydał…

- Nie mów, że interesują cię partnerzy w wieku Mirka!

- Oczywiście, że nie! Chciałam tylko powiedzieć, że ja nie miałabym szans na romans z młodszym mężczyzną.

- Niczego nie tracisz.

- Martwisz się o Mirka?

- To nie jest łatwa sytuacja dla rodzica. Jest jeszcze młodym i niedoświadczonym chłopakiem.

W 3301. odcinku serialu „Barwy szczęścia” młody Wójcik będzie już pewien, że był dla Zytko jedynie chwilową rozrywką i że ona od początku tylko nim manipulowała.