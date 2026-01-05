Barwy szczęścia, odcinek 3287: Karolina zatrudni swoją ulubienicę na miejscu Kajtka. Taki ma plan, by zemścić się na Justinie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3287 - poniedziałek, 05.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kajtek wyzna Justinowi w hotelu, że najlepszym, co go w życiu spotkało, była relacja z Oliwką (Wiktoria Gąsiewska). Przyzna, że sam wszystko zepsuł, ale że chyba nie był wówczas wystarczająco dojrzały na poważny związek.

Sylwia zamiast Kajtka - odcinek 3287 „Barw szczęścia"

W trakcie kilkuminutowej rozmowy Kajtka z Justinem do „gabinetu” Justina - czyli schowka na papier toaletowy, bez okna, dokąd zesłali go Karolina i Bruno - wkroczy Stański i zarzuci Cieślakowi, że w recepcji nikogo nie ma. Chłopak odpowie, że zostawił w niej Sylwię. Ale Bruno i tak wezwie go do siebie na rozmowę. Potem, kiedy Skotnicki będzie miał do niego prośbę związaną z pracą, Cieślak odpowie:

- Zleć to Sylwii albo komuś. Ja już tu nie pracuję. Sylwia wchodzi na moje miejsce.

- Nie wierzę! Za naszą rozmowę?! On się na mnie mści twoim kosztem. Nie pozwolę na to! – zapowie mu Justin.

Karolina będzie więc chciała zrealizować swój plan awansowania na główną recepcjonistkę swojej zaufanej, Sylwii.

Justin utrze Brunowi nosa - odcinek 3287 „Barw szczęścia"

W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin, gotów walczyć o Kajtka, wkroczy do gabinetu Bruna. Zabroni mu zwalniać Cieślaka. Stański zaoponuje, ale Skotnicki uzmysłowi mu, że zgodnie z umową inwestorską nie może sam podejmować nawet decyzji personalnych. Ich rozmowa nie będzie przyjazna – zbliża się wojna między nimi, w której aktywny udział weźmie Karolina.