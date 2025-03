M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1855: Wzruszająca historia poznania Franki i Pawła! Przypomną sobie, jak zaczęła się ich miłość - ZDJĘCIA

W 1855 odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą emocjonujący powrót do przeszłości Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek). Podczas powrotu z badania USG, na którym dowiedzą się, że wkrótce zostaną rodzicami synka, Zduńscy oddadzą się wspomnieniom o swoim pierwszym spotkaniu. To właśnie wtedy, w tych niecodziennych okolicznościach, ich drogi się skrzyżowały, co zapoczątkowało wspólną historię pełną miłości i wyzwań, jaką możemy oglądać na ekranie do dziś. W 1855 odcinku "M jak miłość" zobaczymy, jak Franka, ubrana w suknię ślubną, desperacko próbowała zatrzymać samochód Pawła, aby uciec z wesela. To właśnie to niezwykłe spotkanie doprowadziło ich do chwili, w której obecnie oczekują narodzin swojego pierwszego dziecka.