M jak miłość, odcinek 1855: Franka nie pozna własnego męża! Znów pomyli Pawła z Piotrkiem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1855 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Franka i Paweł w 1855 odcinku "M jak miłość" w końcu poznają płeć swojego dziecka! Gdy Zduńscy wybiorą się do Grabiny, by ogłosić, że już niebawem na świecie pojawi się ich pierwszy syn, powstanie wspaniała okazja do przywołania wspomnień. Rozczulona Marysia, dowiedziawszy się, że niebawem zostanie babcią małego chłopca, wyciągnie album ze zdjęciami i zacznie pokazywać France, jak Paweł i Piotrek wyglądali mając zaledwie roczek.

Franka w 1855 odcinku "M jak miłość" pomyli Pawła z Piotrkiem. Znowu!

Franka, nie podejrzewając żadnego podstępu, będzie przekonana, że bez problemu rozpozna Pawła na zdjęciu. To w końcu jej mąż! Zduński w 1855 odcinku "M jak miłość" spojrzy prowokacyjnie na żonę i zapyta, gdzie jest on, a gdzie Piotrek. Góralka z całkowitą pewnością wskaże palcem jednego z chłopców, przekonana, że to jej ukochany. Jakie będzie jej zdziwienie, gdy Marysia i Barbara wskażą palcem zupełnie kogoś innego. Marysia błyskawicznie wyprowadzi synową z błędu, a Paweł parsknie śmiechem, komentując sytuację w typowy dla siebie, uszczypliwy sposób.

Franka i Paweł poznają i ogłoszą płeć dziecka w 1855 odcinku "M jak miłość"

W 1855 odcinku "M jak miłość" nie zabraknie też wzruszających chwil. Franka i Paweł wreszcie poznają płeć swojego dziecka i z dumą oznajmią bliskim, że zostaną rodzicami chłopca. Kinga (Katarzyna Cichopek) będzie pierwszą osobą, która pozna tą radosną wiadomość i nie ukryje, że jest zachwycona. Od razu zapowie Zduńskim, że zajmie się kompletowaniem niebieskiem wyprawki dla bratanka.

Nie minie dużo czasu, a Zduńscy zjawią się w Grabinie, by podzielić się nowiną z Marysią i Barbarą. Dla nestorki rodu, Mostowiakowej będzie to ogromne przeżycie, szczególnie dlatego, że Franka i Paweł z dumą oznajmią jej, że ich syn będzie nosił imiona Antoni Lucjan, nawiązując do rodzinnej tradycji. Wspomnienia o jej mężu Lucjanie wrócą z pełną mocą, a decyzja Pawła i Franki, by nazwać syna właśnie na jego cześć, będzie dla niej najpiękniejszym gestem.