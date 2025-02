M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1855: Franka i Paweł będą mieli syna! Takie imię wybiorą dla dziecka - ZDJĘCIA

W 1855 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) i Paweł (Rafał Mroczek) poznają płeć dziecka i na kolejny badaniu USG dowiedzą się, że będą mieli syna! Przez długi czas dziecko Zduńskich nie ujawni się przed szczęśliwi rodzicami, którzy zaczną obstawiać czy to dziewczynka czy chłopiec. Paweł będzie liczył na syna, ale Franka będzie pewna, że to dziewczynka. W dniu, w którym w 1855 odcinku "M jak miłość" małżonkowie upewnią się, że to chłopiec, wybiorą dla nienarodzonego dziecka dwa wyjątkowe imiona. Jedno na część bliskiej osoby! Zobacz ZDJĘCIA i poznaj szczegóły.