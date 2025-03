M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1855: Franka rozczarowana płcią dziecka? Wyzna Pawłowi, że marzyła o dziewczynce - ZDJĘCIA

W 1855 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) i Paweł (Rafał Mroczek) wreszcie poznają płeć swojego dziecka. Jednak to, co miało być jednym z najszczęśliwszych momentów w ich życiu, okaże się dla Franki ogromnym szokiem? Góralka od samego początku była przekonana, że pod jej sercem rośnie dziewczynka, tymczasem wyniki badań USG wywrócą jej świat do góry nogami. W 1855 odcinku "M jak miłość" Paweł nie będzie ukrywał radości, ale jego żona z trudem powstrzyma rozczarowanie. Czy przyzna mu się, że od zawsze marzyła o córeczce? A może w 1855 odcinku "M jak miłość" spróbuje ukryć swoje prawdziwe emocje? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!