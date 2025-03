M jak miłość, odcinek 1855: Franka i Paweł przekażą radosną nowinę! To Kinga pierwsza pozna płeć dziecka Zduńskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1855 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ciąża Franki w 1855 odcinku "M jak miłość" będzie się rozwijała w coraz szybszym tempie! Warto przypomnieć, że Franka i Paweł spłodzili dziecko podczas feralnego wesela w Bukownie, w połowie wakacji, a teraz będzie dopiero grudzień, więc łatwo wyliczyć, że Zduńska jest dopiero w 4. miesiącu ciąży. A wygląda jakby już miała rodzić. Mimo że Franka zaszła w ciążę na długo przed Jagodą (Katarzyna Kołeczek), która urodziła w 1854 odcinku "M jak miłość", to ciążowe brzuszki obie bohaterki mają takie same.

Franka w 1855 odcinku "M jak miłość" źle wytypuje płeć dziecka

Płeć dziecka Franki i Pawła wyjdzie na jaw w 1855 odcinku "M jak miłość" podczas kolejnego badania USG, ale nie od razu najmłodszy Zduński pokaże się rodzicom i lekarce na monitorze w całej okazałości. Z tego powodu małżonkowie będą typowali, czy to dziewczynka czy chłopiec. Franka będzie miała przeczucie, że urodzi córkę, ale Paweł nabierze przekonania, że to syn. I to on będzie miał rację.

Kinga w 1855 odcinku "M jak miłość" zacznie się szykować na poród Franki

Zanim prawda o dziecku Franki i Pawła w 1855 odcinku "M jak miłość" przestanie być tajemnicą, także dla reszty rodziny w Grabinie, gdzie Zduńscy oficjalnie to ogłoszą, płeć pozna Kinga. Jako pierwsza, bo zaraz po wizycie u lekarki Franka i Paweł ze zdjęciami USG pojawią się w "Bistro Nasz Zielony Sad", by podzielić się swoim szczęściem.

- Kochani, tak się cieszę! Przepraszam, jestem nieprzygotowana, ale obiecuję: jutro dostaniecie ode mnie niebieską wyprawkę! - zaszczebiocze Kinga, która od razu złoży szwagrowi i szwagierce gratulacje. I zacznie się szykować do porodu!

Wszyscy w Grabinie w 1855 odcinku "M jak miłość" usłyszą, co z dzieckiem Franki i Pawła

W finale 1855 odcinka "M jak miłość" radosna nowina Franki i Pawła dotrze do Barbary (Teresa Lipowska) i Marysi (Małgorzata Pieńkowska), które nie tylko dowiedzą się, że Zduńscy będą mieli syna, ale także poznają termin porodu i imię, które będzie nosiło najmłodsze dziecko w rodzinie.