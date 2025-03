M jak miłość, odcinek 1855: Franka i Paweł w Grabinie ujawnią prawdę o dziecku! To będzie spore zaskoczenie - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Rozwód Kasi i Jakuba! Po powrocie do męża wyzna, że już go nie kocha i chce jak najszybciej się rozwieść - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1855 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Franka i Paweł w 1855 odcinku "M jak miłość" poznają płeć dziecka. Kolejne badania USG wykażą, że Zduńscy będą mieli chłopca, że za kilka miesięcy, dokładnie wiosną, Franka urodzi syna.

W którym miesiącu ciąży będzie Franka w 1855 odcinku "M jak miłość"?

W serialowej rzeczywistości będzie już grudzień, intensywne przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, do Wigilii zostanie już coraz mniej czasu. Radosny czas oczekiwania na święta zbiegnie się z odliczaniem miesięcy do narodzin dziecka Franki i Pawła. Chociaż Zduńska będzie dopiero w 4. miesiącu ciąży, to ciążowy brzuszek stanie się jeszcze bardziej widoczny.

Franka i Paweł w 1855 odcinku "M jak miłość" poznają płeć dziecka

Od powrotu z Bukowiny w 1855 odcinku "M jak miłość" minie już kilkanaście dni, Franka i Paweł zaczną nowy rozdział życia, zapominając o małżeńskim kryzysie, który omal ich nie rozdzielił. Zgodnie z obietnicą daną żonie Paweł nie tknie już alkoholu, na dobre przestanie pić i skończy z chorymi teoriami o tym, że nie jest ojcem dziecka.

W 1855 odcinku "M jak miłość" do Franki z trudem dotrze, że to szczęście jest ich udziałem, że spełniają się ich marzenia o dziecku. - Czasami nie wierzę, że to dzieje się naprawdę. Budzę się i mam wrażenie, że to wszystko sen - powie Pawłowi tuż przed decydującym badaniem USG, na którym wreszcie dowiedzą się, że Franka urodzi chłopca.

- Jak to jest sen, to ja nie chcę się obudzić - stwierdzi równie szczęśliwy Zduński.

Zanim w 1855 odcinku "M jak miłość" Franka i Paweł na badaniu USG usłyszą, że będą mieli syna, dojdzie do zabawnej pomyłki. Bo Zduńska będzie przekonana, że urodzi dziewczynkę. Tak jej błędnie podpowie kobieca intuicja i nie da się przekonać mężowi, że to jednak chłopiec.

Franka i Paweł w 1855 odcinku "M jak miłość" ujawnią prawdę o dziecku!

By nie trzymać rodziny w niepewności Franka i Paweł w 1855 odcinku "M jak miłość" pojadą do Grabiny i ujawnią, co z ich dzieckiem, a prawda wreszcie wyjdzie na jaw. Oczywiście nikt w domu Mostowiaków już nie zwątpi, że to Paweł jest ojcem, nawet jeśli okazało się, że jest bezpłodny, a testy DNA na ojcostwo nic nie wykażą, bo Piotrek (Marcin Mroczek) jako brat bliźniak ma to samo DNA!

Wszyscy w Grabinie w 1855 odcinku "M jak miłość", z Marysią (Małgorzata Pieńkowska) i babcią Barbarą (Teresa Lipowska) na czele, z radością przyjmą nowinę, że Franka i Paweł będą mieli syna, który dostanie aż dwa imiona - Antoni Lucjan.

M jak miłość odcinek 1855 ZWIASTUN. Kamil brutalnie pobity! Franka i Paweł poznają płeć dziecka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.