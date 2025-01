M jak miłość, odcinek 1840: Paweł nigdy nie dowie się, kto jest ojcem dziecka Franki! Testy DNA nic nie wykażą - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Z kim Franka jest w ciąży? To pytanie zadręczy Pawła, który w 1840 odcinku "M jak miłość" przypomni żonie, że jest bezpłodny, że przeszedł badania w klinice leczenia niepłodności, które jasno wykazały, że nie może mieć dzieci. Targany wątpliwościami Zduński wprost zapyta Frankę o to, co zaszło między nią i Piotrkiem na weselu w Bukowinie. Widział bowiem ich odważne zdjęcia, a żona ukryła przed nim pocałunek po pijaku ze szwagrem.

W 1840 odcinku "M jak miłość" Franka przypomni Pawłowi namiętną noc w Bukowinie

Początkowo Franka w 1840 odcinku "M jak miłość" uzna, że Paweł żartuje! Przypomni mu, że spali razem podczas poprawin po weselu, że zakradli się do sypialni młodej pary i tam kochali się całą noc. I właśnie wtedy zaszła w ciążę. Udało się mimo bezpłodności Pawła, co z medycznego punktu widzenia trudno jej będzie wyjaśnić. Sugestia męża, że zdradziła go z jego bratem podziała na Frankę jak płachta na byka. Ucieknie od ukochanego aż do Grabiny.

Bezpłodny Paweł w 1840 odcinku "M jak miłość" usłyszy od lekarki czy to możliwe, że jest ojcem dziecka Franki

Nawet lekarka (Joanna Pałucka) z kliniki leczenia niepłodności w 1840 odcinku "M jak miłość" nie przekona Pawła, że Franka z nim zaszła w ciążę, że to on jest ojcem, a takie przypadki zdarzają się w medycynie od lat. Po awanturze z żoną Zduński przeprosi za oskarżenia o zdradę z Piotrkiem, ale nadal będzie wątpił we Frankę.

Czy Paweł zrobi testy DNA dziecka Franki?

Podejrzenia Pawła w 1840 odcinku "M jak miłość" będą mogły rozwiać testy DNA na ojcostwo. Tuż po tym jak pogodzi się z Franką i razem wrócą do mieszkania, Zduński zacznie szukać w internecie odpowiedzi na dręczące go pytania - czy jest ojcem dziecka Franki, kiedy najwcześniej można zrobić testy na ojcostwo?

Niestety w 1840 odcinku "M jak miłość" do Pawła dotrze, że nigdy nie dowie się z kim Franka jest w ciąży, kto jest ojcem dziecka, bo test DNA w przypadku bliźniaków jednojajowych nie da żadnego wyniku.

"Badania tego typu polegają na porównaniu kodu genetycznego dziecka i ojca, więc nie można go przeprowadzić w przypadku bliźniąt jednojajowych. Braci bliźniacy mają identyczne DNA, co uniemożliwia wskazanie, który z nich jest biologicznym ojcem dziecka" - przeczyta Zduński w finale 1840 odcinka "M jak miłość". A kiedy Franka odkryje, że mąż nadal jej nie wierzy, kompletnie się załamie.