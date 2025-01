M jak miłość, odcinek 1840: Paweł przeprosi Frankę za oskarżenie o zdradę z Piotrkiem. Zaraz potem znów da popis okrucieństwa i braku zaufania - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1840: Natalia przekona Bartka, by przestał szukać Doroty? To go rozjuszy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Afera z ciążą Franki w 1840 odcinku "M jak miłość" rozkręci się na dobre. Paweł wprost zarzuci żonie, że to nie z nim zaszła w ciążę... To zaboli ją do żywego.

- (...) Dlaczego mi nie powiedziałaś o wynikach, że nie mogę mieć dzieci? Myślałaś, że się nie dowiem? Dzwonili do mnie z kliniki - Zduński już z rana rozpęta aferę. Nie ma mowy o świętowaniu ciąży żony.

- To i tak niczego by nie zmieniło. Nie mówiłam ci, bo nie chciałam żebyś się obwiniał. Okłamałam cię, bo cię kocham - wyjaśni góralka.

- Ale to nie tłumaczy jak jesteś w ciąży... - zarzuci Paweł, a krótko po tym wprost wróci do sytuacji w Bukowinie, szalonej nowy, pocałunku Franki z Piotrkiem (Marcin Mroczek). Po tych zarzutach góralka wyjdzie obrażona i zraniona na całego.

Paweł tylko pozornie przeprosi Frankę w 1840 odcinku "M jak miłość"

Sprawy po porannej aferze w mieszkaniu Zduńskich potoczą się szybko. Franka poleci zapłakana do bistro, nawyzywa męża, każe Kindze (Katarzyna Cichopek) się kryć, a potem wyjedzie do Grabiny. Na miejscu zwierzy się Marysi, która potem poważnie porozmawia z synem. Stanie po stronie góralki, a Paweł zrozumie, że chyba za ostro potraktował żonę. Kiedy mama da mu ostrą reprymendę, przyzna się do błędu. Czy okaże prawdziwą skruchę, a może jedynie udawaną?

- Nie wiem, co we mnie wstąpiło - zacznie przymilnie Paweł. - Po prostu kiedy dowiedziałem się, że przeze mnie nie możemy mieć dzieci, to poczułem się fatalnie, a teraz ta wiadomość... Zwątpiłem w ciebie, w siebie, we wszystko! Przepraszam - wyzna Zduński, co wywoła pewną reakcję Franki. Bynajmniej nie rzuci się mężowi na szyję, ale chociaż usłyszy ważne słowa.

Franka odkryje, że Paweł w ogóle jej nie ufa! Przeprosiny będą na nic?

Mimo przeprosin Franka w 1840 odcinku "M jak miłość" nie wyjdzie z szoku. Przypadkiem odkryje, że mąż za nic jej nie ufa i na własną rękę szuka informacji o możliwości ustalenia ojcostwa. Kiedy spragniona góralka pójdzie w nocy do kuchni, będzie chciała sprawdzić coś w telefonie. Niestety komórka padnie, więc kobieta zajrzy do laptopa męża. Tam przeczyta o szukaniu testów na ojcostwo w przypadku bliźniaków jednojajowych. To utwierdzi ją w przekonaniu, że mąż tylko pozornie przeprosił, ale nadal żywi do niej wielką urazę i nie do końca ufa, że nosi pod sercem jego dziecko.