M jak miłość, odcinek 1840: Paweł po aferze o ciążę Franki poleci do Kingi. Przeciągnie ją na swoją stronę? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Niespokojny Paweł pojawi się w bistro, gdzie porozmawia z Kingą. Zduńska będzie świadoma, że u szwagra i bratowej jest naprawdę źle. Sama bowiem doradzi France wykonanie testu ciążowego. Co prawda, kobieta nie zdradzi jej wyniku testu, ale po płaczu w pracy nie trudno będzie domyślić się, że coś jest mocno nie tak. Franka w 1840 odcinku "M jak miłość" jako pierwsza przyleci do knajpki i cała we łzach ogłosi wyjazd do Grabiny.

- (...) Pawłowi kompletnie odbiło! Powiem ci jedno, mój mąż kompletnie oszalał. Po prostu rzuciło mu się na mózg. (...) Ja mam sprawy do załatwienia, jadę do Grabiny, mam do odbioru przetwory od dostawców i jabłka od babci - powie roztrzęsiona góralka.

- Zrobiłaś ten test? Jesteś w ciąży? - Kinga w 1840 odcinku "M jak miłość" od razu połączy fakty.

- Kinga, nie teraz. Jadę do Grabiny. Jeśli jakimś cudem Paweł by tu przyjechał, nie wiesz gdzie jestem! - ostro zakomunikuje Franka, nie ujawniając prawdy o ciąży.

Paweł wpadnie do bistro na rozmowę z Kingą. Wyda przyjaciółkę?

Niedługo po wyjściu Franki, do bistro zajrzy zdenerwowany Paweł. Zduńska nie będzie miała żadnych wątpliwości, że w małżeństwie szwagra hula dramat.

- Nigdy w życiu nie widziałam jej tak zdenerwowanej. Coś ty znowu zmalował? - Kinga od razu przejdzie do ataku na Zduńskiego, ale on nie zacznie opowiadać o ciąży i o tym, że podejrzewa, iż to nie z nim góralka zaszła w ciążę... Mało tego, nie będzie miał okazji do dalszej rozmowy z Kingą, bo w bistro pojawi się Piotrek (Marcin Mroczek).

Piotrek przerwie rozmowę Kingi z Pawłem. Kiedy zobaczy brata, od razu wyjdzie

- O, cześć braciszku, jak tam? - zagai prawnik.

- Cześć, dzięki... - rzuci Paweł i od razu uda się do wyjścia.

- A tego co ugryzło? - Piotrek nadal nie wyjdzie z szoku, jak w ostatnim czasie zmieniło się nastawienie brata bliźniaka. Nie trudno zauważyć, że stał się oschły i wredny.

- Pokłócił się z Franką, nie wiem o co poszło, ale tym razem poszło na noże - wyjaśni Kinga.