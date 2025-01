M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1840: Lekarka ustawi Pawła do pionu! Przekona go, że jest ojcem dziecka Franki? - ZDJĘCIA

W 1840 odcinku "M jak miłość" lekarka Pawła (Rafał Mroczek) i Franki (Dominika Kachlik) doprowadzi Zduńskiego do pionu i wreszcie wyjaśni mu, jakim cudem żona zaszła w ciążę. Specjalistka (Joanna Pałucka) najlepiej zdaje sobie sprawę z wyników badań góralki i Pawła, a kiedy skonsternowany mężczyzna przyjdzie do niej na wizytę, w dość prostych i konkretnych słowach wyjaśni mu kwestię jego bezpłodności oraz to, że Franka jednak zaszła w ciążę. Czy to w 1840 odcinku "M jak miłość" wystarczy do tego, by Paweł uwierzył, że to jego dziecko?