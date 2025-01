M jak miłość, odcinek 1840: Franka odkryje, że Paweł chce zrobić testy DNA na ojcostwo. Do tego stopnia nie uwierzy żonie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1840 odcinku "M jak miłość" Franka przekona się, że nie ma co liczyć na radość Pawła w związku z ciążą. Zachowanie Zduńskiego zmieni się nie do poznania. Tak marzył o dziecku z Franką, ale jednak nie uwierzy jej na słowo, że to faktycznie on jest ojcem. Wszystko przez niedawny pocałunek góralki z Piotrkiem podczas wesela w Bukowinie. Zduński dopisał sobie wielką historię zdrady, a zazdrość o brata bliźniaka wymknęła się spod kontroli. Kiedy więc usłyszy od żony o ciąży, połączy fakty i uzna, że prawnik jest ojcem! Oczywiście nie założy tego na sto procent, ale ukryte przez Frankę wyniki badań świadczące o jego bezpłodności wcale nie pomogą.

Paweł nie uwierzy, że jest ojcem dziecka Franki

Chociaż góralka będzie zapewniać, że oczywiście to Paweł jest tatą jej dziecka i w ogóle nie ma innej opcji, on cały czas wróci myślami do wyników badań.

- Paweł, co się dzieje? Myślałam, że się ucieszysz - powie rankiem Franka, która nie da rady ignorować dziwnego zachowania Pawła.

- Dlaczego mi nie powiedziałaś o wynikach, że nie mogę mieć dzieci? Myślałaś, że się nie dowiem? Dzwonili do mnie z kliniki - rzuci oskarżycielsko Zduński.

- To i tak niczego by nie zmieniło. Nie mówiłam ci, bo nie chciałam żebyś się obwiniał. Okłamałam cię, bo cię kocham.

- Ale to nie tłumaczy jak jesteś w ciąży...

- Takie rzeczy się zdarzają - wyjaśni góralka i przytoczy historię kobiety, która miała podobną sytuację do nich. To nie przekona Pawła i jeszcze tego samego dnia wybierze się do lekarki na wizytę. Tam także nie na sto procent uwierzy, że żona nosi pod sercem jego potomka.

Franka nakryje Pawła na szukaniu testów na ojcostwo

Kiedy nadejdzie wieczór w 1844 odcinku "M jak miłość" Franka zupełnym przypadkiem otworzy laptopa Pawła. Będzie chciała sprawdzić informacje w telefonie, ale komórka się rozładuje, więc sięgnie po komputer Zduńskiego. Kiedy ekran się podświetli, Franka z przerażeniem zobaczy stronę poświęconą testom na ojcostwo. Paweł za plecami żony będzie czytał o możliwości wykonania takich badań. To da France pewność, że mąż jej nie wierzy i nie ufa.