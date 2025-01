M jak miłość, odcinek 1845: Bezpłodny Paweł po kolejnej wizycie u lekarki zyska pewność, że Franka zaszła w ciążę z Piotrkiem

"M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1845 odcinku "M jak miłość" Paweł kolejny raz umówi się na wizytę do lekarki, która wcześniej stwierdziła u niego bezpłodność. A to dlatego, że ich pierwsze spotkanie wcale nie rozwiąże jego wątpliwości co do ojcostwa dziecka Franki, a wykonanie testów w przypadku bliźniaków jednojajowych będzie niemożliwe, gdyż obaj z Piotrkiem będą mieli takie same DNA, przez co tym sposobem Zduński nigdy nie dowie się, z kim jego żona zaszła w ciążę. I wówczas już ostatnią nadzieją Pawła będzie lekarka, do której w 1845 odcinku "M jak miłość" z powrotem wróci! I po tej rozmowie już nie będzie mieć żadnych wątpliwości!

Lekarka będzie już ostatnią nadzieją bezpłodnego Pawła w 1845 odcinku "M jak miłość"!

W 1845 odcinku "M jak miłość" zupełnie inaczej niż w przypadku ich pierwszego spotkania, które wcale nie rozjaśni Pawłowi, kto jest ojcem dziecka Franki! I choć lekarka da mu jasno do zrozumienia, iż w medycynie zdarzają się takie przypadki, które nawet nikomu się nie śniły, gdy znika wszelki stres i napięcie, to nawet niemożliwe staje się możliwym, to wcale to nie uspokoi tym Zduńskiego! A wręcz przeciwnie, gdyż Paweł i tak postanowi to sprawdzić, ale za pomocą testów na ojcostwo nie będzie w stanie. Dlatego w 1845 odcinku "M jak miłość" ponownie zjawi się u lekarki, aby samemu dojść do prawdy! Tyle tylko, że źle to zinterpretuje, gdyż w taki sposób, jaki wyłącznie on będzie widział!

Zduński zyska pewność, że Franka urodzi dziecko Piotrka w 1845 odcinku "M jak miłość"!

W 1845 odcinku "M jak miłość" lekarka uświadomi Pawła, że Franka musiała zajść w ciążę w trakcie góralskiego wesela Haneczki (Elżbieta Firek) i Jędrzeja (Piotr Majerczyk)! I wówczas Zduński już nie będzie miał żadnych wątpliwości, że to Piotrek jest ojcem dziecka, gdyż wciąż będzie myślał, że żona zdradziła go z jego bratem! Tym bardziej, że żadne z nich dalej nie powie mu, do czego dokładnie doszło w Bukowinie Tatrzańskiej, a że on będzie bezpłodny, to wniosek nasunie mu się sam. Tyle, że najwyraźniej zapomni, że wówczas sam spędził noc z żoną i to właśnie w jej trakcie Franka musiała zajść w ciążę. Ale tego Zduński do siebie już nie dopuści, gdyż będzie pewien, że on nie może mieć dziecka! Stąd w 1845 odcinku "M jak miłość" zyska już pewność, że to Piotrek. I wówczas już kompletnie się załamie i popadnie w alkoholizm. Ale na tym nie poprzestanie, gdyż publicznie oskarży żonę i brata o zdradę, co niestety nie skończy się dobrze...