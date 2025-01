M jak miłość, odcinek 1840: Tak bezpłodny Paweł sprawdzi, czy jest ojcem dziecka Franki! Nie będzie mógł w to uwierzyć - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1840 odcinku "M jak miłość" Paweł postanowi osobiście odwiedzić klinikę leczenia niepłodności, skąd wcześniej otrzyma wyniki badań, które potwierdzą, iż nie może mieć dziecka. A to dlatego, że w tej sytuacji Zduński zupełnie nie będzie mógł zrozumieć, w jaki sposób Franka mogła zajść z nim w ciążę. I choć góralka uzna, że to najpewniej efekt tego, że w końcu przestali się starać i o tym myśleć, to jej mąż będzie jednak innego zdania! I wtedy jeszcze bardziej utwierdzi się w tym, że żona najpewniej urodzi nie jego potomka, a jego płodnego brata, których będzie podejrzewać o romans! Stąd w 1840 odcinku "M jak miłość" umówi się na spotkanie z lekarką, która wcześniej stwierdziła u niego bezpłodność, aby rozwiać, a może i potwierdzić jego obawy!

- Pani doktor, dziękuję, że znalazła pani dla mnie czas. Ja po prostu jestem w szoku. Te wyniki, które od państwa otrzymałem... Tam była przecież wyraźna diagnoza - bezpłodność. Myślałem, że to wszystko przekreśla - cytuje słowa Pawła swiatseriali.interia.pl.

Lekarka potwierdzi, że to Paweł jest ojcem dziecka Franki w 1840 odcinku "M jak miłość"!

Ale w 1840 odcinku "M jak miłość" lekarka uświadomi Pawła, że tak wcale nie musi być i w tym przypadku potwierdzi to, co wcześniej powiedziała mężowi Franka. Jednak Zduńskiemu i tak trudno będzie w to uwierzyć.

- Widziałam już wiele różnych nieprawdopodobnych przypadków. Życie przynosi najbardziej zaskakujące rozwiązania. Czasem, kiedy ludzie rezygnują ze starań, znika blokada psychiczna, napięcie i zdarza się coś, na co nie mieli już nadziei - wyjaśni lekarka.

- Żona mówi mi to samo. Ale mimo wszystko... Trudno mi w to uwierzyć - przyzna Zduński.

W tym momencie w 1840 odcinku "M jak miłość" kobieta wstawi się z Franką, a żeby dodatkowo uspokoić Pawła to otwarcie mu wyzna, iż i w medycynie są takie przypadki, które nie śniły się nawet filozofom. Ale to niestety i tak nie zadziała na Zduńskiego...

- Proszę tego nie analizować, nie patrzeć wstecz. To nie ma najmniejszego sensu. Niech pan cieszy się razem z żoną. Właśnie spełniło się państwa wielkie marzenie! I niech koniecznie Franka przyjedzie jak najszybciej na komplet badań - poprosi lekarka, po czym doda - A jeśli chodzi o medyczny aspekt tej historii... Zna pan ten dowcip? Jak pacjent się uprze, to nawet medycyna jest bezradna!

Zduński nie uwierzy ani żonie, ani lekarce w 1840 odcinku "M jak miłość"!

Mimo tego w 1840 odcinku "M jak miłość" Pawłowi wciąż będzie trudno uwierzyć w to, że to jednak on jest ojcem dziecka Franki. I choć potwierdzi mu to już nie tylko żona, ale także i lekarka, to Zduński i tak będzie przekonany, że tak naprawdę żona zaszła w ciążę z Piotrkiem. Do czasu aż w 1840 odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) nie wstrząśnie własnym synem i wreszcie przemówi mu do rozsądku!