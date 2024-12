M jak miłość, odcinek 1840: Paweł po usłyszeniu zaskakującej diagnozy zacznie błagać zdradziecką żonę o wybaczenie! Ciężarna Franka już mu nie daruje? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1840 odcinku "M jak miłość" Paweł wpadnie w szał, gdy dowie się o ciąży Franki! Wszystko przez to, że Zduński doskonale będzie wiedział, iż jest bezpłodny, przez co zacznie podejrzewać, że żona urodzi nie jego dziecko, a Piotrka! A to dlatego, że tak naprawdę nie będzie świadomy tego, co zaszło między nimi na weselu Haneczki (Elżbieta Firek) i Jędrzeja (Piotr Majerczyk) w Bukowinie Tatrzańskiej. Tym bardziej, że żadne z nich o niczym mu nie powie. I w ten sposób Paweł nie będzie wiedział, iż skończyło się wyłącznie na pocałunku i żadnego seksu między nimi nie było. Ale niestety tak będzie myślał i w 1840 odcinku "M jak miłość" urządzi żonie z tego powodu karczemną awanturę, po której ona od niego ucieknie!

Franka, po awanturze z Pawłem o dziecko, ucieknie od męża w 1840 odcinku "M jak miłość"!

W 1840 odcinku "M jak miłość" zrozpaczona Franka najpierw poszuka wsparcia u Kingi (Katarzyna Cichopek), ale ostatecznie wyląduje u Marysi (Małgorzata Pieńkowska) w Grabinie. Tym bardziej, że nie będzie mogła powiedzieć Zduńskiej wszystkiego, gdyż w sprawę będzie zamieszany także i jej mąż, a ona nie będzie miała pojęcia, że Piotrek przyznał jej się do ich pocałunku. Szczególnie, że przecież oboje uznali, że nic się nie stało i mieli zapomnieć o sprawie, ale Zduński chciał być jednak lojalny wobec żony w odróżnieniu od niej. Tyle tylko, że w 1840 odcinku "M jak miłość" Zduńska nie powie i o tym także i teściowej, przez co zdecydowanie stanie ona po jej stronie i zruga swojego syna, który w końcu zjawi się po żonę.

- Jak mogłeś… w takiej chwili, kiedy spełniło się wasze wielkie marzenie… tak ją atakować, tak w nią zwątpić?!… Obyś tego kiedyś nie żałował... Idź do niej, przeproś ją, ale nie wiem… czy to tak całkiem da się odkręcić! Bo takich słów nie zapomina się nigdy… One potrafią do człowieka wrócić, uderzyć rykoszetem w najbardziej nieoczekiwanym momencie… - wyrzuci mu matka.

Małżeństwo Zduńskich rozpadnie się w 1840 odcinku "M jak miłość"?

Tym bardziej, że chwilę wcześniej w 1840 odcinku "M jak miłość" odwiedzi lekarkę, która wcześniej zdiagnozuje u niego bezpłodność. Ale gdy dowie się o ciąży jego żony, to da mu jasno do zrozumienia, iż mogło dojść do cudu, gdyż w niektórych przypadkach nawet medycyna będzie bezradna, gdy tylko ktoś naprawdę będzie czegoś chciał. I wówczas w 1840 odcinku "M jak miłość" Paweł zda sobie sprawę, że to faktycznie on będzie mógł być ojcem dziecka, gdyż przecież na poprawinach doszło między nimi do zbliżenia, które sam nazwał magicznym! I wtedy Zduński zrozumie, że źle ocenił żonę i za radą matki postanowi ją przeprosić i błagać o wybaczenie. Jednak czy Franka zdoła to zrobić? Tym bardziej, iż po całej akcji tak go znienawidzi, że nawet nie będzie chciała z nim rozmawiać. Ale może po jego przyjeździe się złamie i zmieni zdanie? A może będzie twardo stać przy swoim? Czy małżeństwo Zduńskich się rozpadnie? Tego dowiemy się już niebawem!