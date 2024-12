M jak miłość, odcinek 1836: Afera o świadka Jacka na ślubie z Martą! W ostatniej chwili dojdzie do zaskakującej zmiany - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1836 odcinku "M jak miłość" Łukaszowi w ostatniej chwili jednak uda się wyrwać z pracy i przyjechać na ślub Marty i Jacka! Tyle tylko, że nikt nie będzie tego świadomy, gdyż Wojciechowski postanowi zrobić wszystkim niespodziankę, co oczywiście mu się uda! W 1836 odcinku "M jak miłość" syn Marty zjawi się w rodzinnym domu Mostowiaków w Grabinie, gdzie na werandzie natknie się na Mileckiego i Rogowskiego, którzy od razu porwą go do rozmowy!

- Nie było łatwo, ale udało mi się wyrwać. W ostatniej chwili. No i jestem - przyzna Łukasz.

- Mama będzie przeszczęśliwa! - wyzna Jacek, który od razu dopyta także o Patrycję (Alżbeta Lenska) i Jasia (Aleksander Cacko), na co Wojciechowski przyzna, iż z powodu choroby syna, to on będzie jedynym delegatem ich rodziny - Dobrze, że chociaż ty będziesz. Twoja obecność na wszystkich naszych ślubach jest po prostu obowiązkowa!

Łukasz zasmuci się, że nie będzie świadkiem na ślubie swojej matki z Jackiem w 1836 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1836 odcinku "M jak miłość" i Wojciechowski będzie z tego powodu przeszczęśliwy, jednak zrobi mu się przykro, że w tak ważnym dniu dla swojej matki będzie jedynie gościem, a nie świadkiem. A to dlatego, że Jacek już zdąży poprosić o to wcześniej właśnie Artura, gdyż nie będzie świadomy tego, że synowi żony uda się jednak dotrzeć. A nie będzie mu wypadać, aby w ostatniej chwili zmieniać decyzję. Ale Rogowskiemu w 1836 odcinku "M jak miłość" już tak!

- Ale szkoda, że nie jestem świadkiem. No wielka szkoda, ale do końca nie byłem pewien, czy uda mi się przyjechać. A poza tym... wujek Artur? No sam bym lepiej nie wybrał! No to co? Idziemy do mamy? - zasmuci się Łukasz.

- Poczekaj, bo właśnie mi coś przyszło do głowy - zatrzyma go Artur.

- I co tam knujesz? - zainteresuje się Wojciechowski, któremu Rogowski przedstawi swój plan!

Artur odda swoje miejsce Łukaszowi w spektakularny sposób w 1836 odcinku "M jak miłość"!

W 1836 odcinku "M jak miłość" Artur odda swoje miejsce Łukaszowi i zrobi to w spektakularny sposób! A to dlatego, że do końca nikt nie będzie świadomy tego, że doszło do zamiany, gdyż Łukasz ostatecznie nie wejdzie do domu Mostowiaków tylko przyjedzie od razu do Urzędu Stanu Cywilnego, czym w 1836 odcinku "M jak miłość" zrobi wszystkim ogromną niespodziankę! A już w szczególności swojej własnej matce!

- Witam Państwa na uroczystości zawarcia związku małżeńskiego przez panią Martę Wojciechowską i pana Jacka Milewskiego w obecności świadków pani Marii Rogowskiej i pana Łukasza Wojciechowskiego - odczyta urzędnik.

- Przepraszam, zaszła pomyłka chyba. Chodziło o Artura Rogowskiego - poprawi go Marta.

- Cześć mamo! Wujek Artur odstąpił mi swoje miejsce. Tylko pytanie, czy ty się zgodzisz? - wyprowadzi ją z błędu Łukasz.

- Boże Łukasz! Jak się cieszę! Synku! - powie poruszona Wojciechowska, która od razu rzuci mu się na szyję. I oczywiście, zgodzi się, aby to on został ich świadkiem!