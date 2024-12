M jak miłość, odcinek 1836: Burza na weselu Marty i Jacka! Para młoda ucieknie od gości - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Drugi ślub Marty i Jacka w 1836 odcinku "M jak miłość" będzie dla obojga kolejną szansą od losu na ułożenie sobie życia. Mimo wszystkich złych rzeczy, które spotkały ich w przeszłości, cierpienia i morza łez wylanych przez Martę z winy Mileckiego. Ale nikt z bliskich Marty nie będzie już wątpił w to, że Jacek przeszedł przemianę, że jest już tym samym mężczyzną co kiedyś. Zrozumiał dawne błędy, uporał się z uzależnieniem od hazardu i zrozumiał, co jest w życiu ważne.

Jacek przed ślubem z Martą w 1836 odcinku "M jak miłość" złoży Barbarze ważną obietnicę

Zresztą tuż przed ślubem w 1836 odcinku "M jak miłość" Jacek obieca Barbarze, że nigdy więcej Marta nie będzie przez niego cierpiała.

- Mamo, jestem teraz całkiem innym człowiekiem. Wiele lat mi zajęło, żeby dowiedzieć się, co jest w życiu najważniejsze. Teraz to wiem. I chciałbym ci coś obiecać... Wiem, że się martwisz, ale tym razem nie zawiodę, obiecuję... Zrobię wszystko, żeby nam się udało.

M jak miłość odcinek 1836 ZWIASTUN. Ślub Marty i Jacka! Tak Magda dowie się o romansie Dimy i Julii

Na weselu Marty i Jacka w 1836 odcinku "M jak miłość" rozpęta się burza

Po ślubie Marty i Jacka w 1836 odcinku "M jak miłość" odbędzie się skromne wesele w siedlisku Budzyńskich, w pensjonacie Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek), byłego męża panny młodej. Podczas przyjęcia weselnego w ogrodzie nagle rozpęta się burza. Zacznie lać deszcz i goście będą musieli uciekać do domu. Tę okazję wykorzysta Jacek, by namówić Martę na ucieczkę z wesela.

Marta wręczy Jackowi wyjątkowy prezent ślubny w 1836 odcinku "M jak miłość"

Para młoda w 1836 odcinku "M jak miłość" wybierze się na spacer nad rzekę. Tam Marta podaruje Jackowi wyjątkowy prezent ślubny. - Wiesz co? Znalazłam coś... List, który napisałam do ciebie przez naszym pierwszym ślubem.

- Nigdy go nie dostałem...

- Bo nigdy go nie wysłałam... - doda Marta i wręczy Jackowi kartkę zapisaną 21 lat temu.

"Sprawiłeś, że opuściłam gardę, zdjęłam zbroję. Już jej nie potrzebuję, bo wiem, że w końcu mogę odpuścić..." - przeczyta Milecki, a w jego oczach pojawią się łzy wzruszenia.

- Przypomniałam sobie ten list i to, że właściwie od początku to było dość szczególne uczucie i wiem, że teraz nam się uda. Po prostu to wiem... - wyzna mężowi Marta.

Wzruszający list Barbary do Lucjana po ślubie Marty i Jacka w 1836 odcinku "M jak miłość"

A wieczorem już po weselu w 1836 odcinku "M jak miłość" Barbara napisze w swoim pamiętniku kolejny list do zmarłego Lucjana (śp. Witold Pyrkosz), któremu w ten sposób opowiada o tym, co się dzieje w ich rodzinie.

"Wiesz Lucuś, mam nadzieję, że Jacek i Marta wielką burzę mają już za sobą, że są gotowi na ten nowy rozdział w ich życiu i będą tak bardzo szczęśliwi, jak my kiedyś".