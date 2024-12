M jak miłość, odcinek 1840: To jednak Paweł będzie ojcem dziecka Franki? Nowa diagnoza lekarki zaskoczy nawet jego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1840 odcinku "M jak miłość" Paweł wcale nie ucieszy się z ciąży Franki! A wręcz przeciwnie, gdyż urządzi żonie karczemną awanturę! A wszystko przez to, iż będzie podejrzewał, że to nie z nim ukochana zaszła w ciążę, a z jego bratem Piotrkiem! Tym bardziej, iż nie będzie świadomy tego, co tak naprawdę stało się w Bukownie Tatrzańskiej, gdy doszło miedzy nimi wyłącznie do pocałunku, a seksu już nie było! Nie tak jak w ich przypadku na poprawinach! Ale Zduńskiemu i tak wszystko ułoży się w jedną całość, tym bardziej, iż przecież będzie świadomy tego, że jest bezpłodny i w takim razie nie może być on ojcem dziecka! Jednak w 1840 odcinku "M jak miłość" mocno się zdziwi.

- Dlaczego nie powiedziałaś mi o tych wynikach?… Myślałaś, że się nie dowiem? Zadzwonili do mnie z kliniki... - wyrzuci jej Paweł.

- Nie chciałam, żebyś… żebyś się obwiniał. Dlatego cię okłamałam… Bo cię kocham, głuptasie... - spróbuje wytłumaczyć się Franka.

- Ale to w dalszym ciągu nie tłumaczy, jakim cudem jesteś w ciąży... - Zduński nie odpuści, a gdy zasugeruje, że ojcem dziecka jest Piotr, to jego żona aż nie będzie mogła w to uwierzyć.

Paweł pozna kolejną szokującą diagnozę w 1840 odcinku "M jak miłość"!

W 1840 odcinku "M jak miłość" Zduński zjawi się na wizycie u lekarki, która wcześniej zdiagnozuje u niego bezpłodność. Paweł opowie jej o tym, jak jego żona jednak zaszła w ciążę i zacznie dopytywać ją, jak to jest możliwe, skoro on nie może mieć dziecka. I wówczas mocno się zaskoczy, gdyż specjalistka w 1840 odcinku "M jak miłość" uzna, że i takie uda się zdarzają, gdy oboje partnerów naprawdę chce! Dokładnie tak jak w ich przypadku!

- Jeśli chodzi o medyczny aspekt tej historii… Zna pan ten dowcip? Jak pacjent się uprze, to nawet medycyna jest bezradna! - wyjaśni mu lekarka.

Zduński zrozumie, że źle ocenił ciężarną Frankę w 1840 odcinku "M jak miłość"!

I w tym momencie w 1840 odcinku "M jak miłość" pogubiony Paweł już zupełnie nie będzie wiedział, co myśleć. Ale zda sobie sprawę z jednego, że nieco się pośpieszył, osądzając żonę, że urodzi dziecko jego brata. Dlatego zdecyduje się przyjechać do Grabiny, gdzie po ich awanturze, ucieknie Franka i ją przeprosić. Ale czy góralka w 1840 odcinku "M jak miłość" zdoła mu to wybaczyć? A może to będzie ostateczny koniec Zduńskich? Tego dowiemy się już niebawem!