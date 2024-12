M jak miłość, odcinek 1840: Kinga wesprze niewierną Frankę! Dowie się, co stało się z Pawłem po zdradzie - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1840: Ciężarna Franka ucieknie przed mężem do Grabiny! Paweł zrani ją do żywego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1840 odcinku "M jak miłość" awantura z Pawłem o dziecko kompletnie załamie Frankę! I nic dziwnego, gdyż mąż zacznie oskarżać ją o najgorsze, choć jej zdaniem nie będzie miał ku temu powodów. I choć góralka dopuściła się zdrady z jego bratem Piotrkiem (Marcin Mroczek) na weselu Haneczki (Elżbieta Firek) i Jędrzeja (Piotr Majerczyk), to zakończyła się ona wyłącznie na pocałunku, a dalszą ideologię dorobił sobie sam Zduński! I to w 1840 odcinku "M jak miłość" doprowadzi go do prawdziwego wybuchu! Tym bardziej, gdy wyjdzie na jaw, że Franka jest w ciąży, przez co Paweł zacznie nawet myśleć, że to nie z nim, a z Piotrkiem! Szczególnie, iż przecież już będzie wiedział, że jest bezpłodny...

Zrozpaczona Franka poskarży się Kindze na Pawła w 1840 odcinku "M jak miłość"!

W 1840 odcinku "M jak miłość" zrozpaczona Franka zjawi się w "Naszym Zielonym Sadzie", wobec czego Kinga oczywiście nie przejdzie obojętnie. Zduńska od razu zainteresuje się sprawą, a jej bratowa wygarnie, co leży jej na sercu. Tyle tylko, że nie powie jej wszystkiego, gdyż w grę będzie wchodził i jej mąż. Dlatego dowie się o sprawie jedynie pobieżnie!

- Faceci to idioci, po prostu skończeni kretyni! Pawłowi kompletnie odbiło! Nienawidzę go! - wyrzuci z siebie wściekła Franka, a gdy zaniepokojona Kinga zacznie dopytywać o szczegóły, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało, to usłyszy tylko kolejny ogólnik - Powiem ci tylko tyle: mój mąż zwariował, po prostu rzuciło mu się na mózg!

W tej sytuacji w 1840 odcinku "M jak miłość" Kinga postanowi nie naciskać i odpuści. Ale równocześnie zapewni Frankę, że w każdej chwili może na nią liczyć!

- Chcesz o tym pogadać? Bo jakby co, jestem do dyspozycji... - zapewni ją Kinga.

Zduńska ostatecznie ucieknie do Marysi w 1840 odcinku "M jak miłość"!

Jednak ostatecznie w 1840 odcinku "M jak miłość" Zduńska wybierze na swoją powierniczkę Marysię (Małgorzata Pieńkowska)! I nic dziwnego, gdyż będzie traktować matkę Pawła jak swoją, w związku z czym łatwiej będzie jej się otworzyć przed nią niż przed Kingą! W 1840 odcinku "M jak miłość" Franka tylko Rogowskiej wyrzuci wszystko, co tak naprawdę leży jej na sercu i opowie jej o zachowaniu jej syna, które przerazi nawet ją! Do tego stopnia, że nie zamiecie sprawy pod dywan i postanowi ostro się z nim rozmówić, jednoznacznie stając przy tym po stronie swojej niewiernej synowej! Ale z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!