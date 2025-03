M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1857: Bartek odrzuci Natalkę! Po zbliżeniu wyzna, że kocha tylko Dorotę – ZDJĘCIA, WIDEO

W 1857 odcinku „M jak miłość” Bartek (Arkadiusz Smoleński) zaopiekuje się Natalką (Dominika Suchecka), gdy ta dozna bolesnej kontuzji w trakcie wspólnego treningu z Adamem (Patryk Szwichtenberg) i Rafałem (Jakub Kucner). Do tego stopnia, że aż nie będzie mogła się sama ruszać! Ale na szczęście wtedy w 1857 odcinku „M jak miłość” z pomocą przyjdzie jej Lisiecki, do którego Mostowiakowa jeszcze bardziej się zbliży! Ale wówczas mocno się rozczaruje, gdyż jak dojdzie, co do czego, to mąż Doroty (Iwona Rejzner) ją odrzuci! A to dlatego, że w jego sercu wciąż będzie wyłącznie żona! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w WIDEO i naszej GALERII ZDJĘĆ!