Barwy szczęścia, odcinek 3195: Agnieszka wściekła na Łukasza. Podejmie za nią ważną życiową decyzję

„Barwy szczęścia" odcinek 3195 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.05 w TVP

Zbliża się rozprawa rozwodowa Kasi (Katarzyna Glinka) i Łukasza w serialu „Barwy szczęścia". Oboje żyją już w nowych związkach. Górka z Mariuszem (Rafał Cieszyński), a jej wkrótce były mąż z Agnieszką. Ich związek to weekendowa miłość, ponieważ ona mieszka we Włocławku, gdzie pracuje jako księgowa.

Ksawery z trudem zaakceptował Agnieszkę w serialu „Barwy szczęścia"

Łukasz przedstawił Agnieszkę Ksaweremu (Bartosz Gruchot) w roli swojej nowej partnerki w serialu „Barwy szczęścia" z zaskoczenia, jako totalną niespodziankę. Chłopiec myślał, że będzie nią lubiana przez niego Celina (Orina Krajewska). Kiedy tata wyprowadził go z błędu i wskazał „ciocię Agnieszkę”, nie mógł w to uwierzyć i wydawał się rozczarowany. Powiedział nawet, że „trochę to wszystko dziwne”.

Łukasz rozczaruje Agnieszkę w odcinku 3195. serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3195. serialu „Barwy szczęścia" Agnieszka zwierzy się siostrze, że obecny stan jej relacji z Łukaszem bardzo jej odpowiada. Także to, że widują się tylko w weekendy, bo ceni sobie swoją niezależność. Kiedy znowu się spotkają, Sadowski poczęstuje ją szampanem. Z okazji… załatwienia jej pracy w stolicy i to w „Szoku”. Agnieszka będzie mogła objąć stanowisko księgowej po pracowniczce odchodzącej na emeryturę, za dobrą pensję. Zdziwi się, kiedy zamiast wybuchu radości ukochana się skrzywi:

- Ale musiałabym się przenieść do Warszawy. Szkoda, że mnie najpierw nie zapytałeś.

Łukasz odpowie, że właśnie teraz pyta.

- Nie pytasz. Informujesz – powie z wyrzutem Agnieszka, której wcale nie podoba się pomysł wyprowadzki z Włocławka.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl