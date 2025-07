Barwy szczęścia. To będzie kolejna kłótnia Agnieszki i Łukasza. Pójdzie o Kasię! - ZDJĘCIA

Podejrzenia Agnieszki w „Barwach szczęścia” po wakacjach

W „Barwach szczęścia” po przerwie wakacyjnej Łukasz dowie się o tym, że Kasia wreszcie zgodziła się przyjąć od Mariusza pierścionek zaręczynowy. Poczuje się zawiedziony, jakby wciąż liczył na powrót do niej, nawet po rozwodzie. Radość Ksawerego tylko go jeszcze bardziej przygnębi.

Agnieszka i Łukasz znowu się pokłócą w „Barwach szczęścia” w nowym sezonie

W serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach dziwne zachowanie Łukasza da Agnieszce do myślenia. Będzie dla niej jasne, że powodem jego przygnębienia jest wiadomość o zaręczynach Kasi. Najpierw nie powie mu tego wprost, chcąc dać mu szansę na szczere wyznanie. Przeliczy się – on zasłoni się pracą i problemami w redakcji. Dopiero w obliczu jego uników przejdzie do konkretów:

- Dlaczego nie jesteś ze mną szczery? Rozmawiałam z Kaśką... I wiem, że wiesz o jej zaręczynach. Ty ciągle ją kochasz, prawda?

Łukasz będzie szedł w zaparte i wszystkiemu zaprzeczy. Zamiast się przyznać, że poczuł się nieswojo słysząc o decyzji byłej żony, odpowie, że życzy jej wiele szczęścia z Mariuszem. Agnieszka nie da wiary jego słowom, co z kolei bardzo go zirytuje – uzna, że najlepszą formą obrony będzie w tej sytuacji atak. Zarzuci jej, że nie wie, o czym mówi. Ukochana powie mu wprost, że widzi, co się z nim dzieje i że zaręczyny jej siostry nie są mu obojętne. Dyskusja zrobi się gorąca i w końcu Sadowski ostro stwierdzi, że Kasia to dla niego przeszłość. Czy to prawda…?

Łukasz powie prawdę o związku z Celiną w „Barwach szczęścia” we wrześniu

W kolejnym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Łukasz wreszcie przyzna, że nigdy nie myślał poważnie o Celinie (Orina Krajewska). W rozmowie z Agnieszką da do zrozumienia, że dawna kochanka była dla niego tylko nagrodą pocieszenia. Brońska zrozumiała to już wcześniej i dlatego nie chce mieć z nim nic wspólnego po zerwaniu. Za wyjątkiem spraw zawodowych, a i to nie zawsze.

