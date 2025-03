M jak miłość, odcinek 1860: Kasia po zatrzymaniu Jakuba poleci do Mariusza! Znów zdradzi męża – ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Rozwód Kasi i Jakuba! Po powrocie do męża wyzna, że już go nie kocha i chce jak najszybciej się rozwieść - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1860 odcinku „M jak miłość” Mariusz postanowi ostatecznie dobić Jakuba tuż po tym jak Kasia definitywnie zdecyduje się od niego odejść właśnie dla niego! Zdradzamy, że po wyjściu na jaw ich romansu Karska weźmie urlop w pracy i zniknie, a przy okazji poprosi zarówno męża, jak i kochanka, aby jej nie szukali i dali jej chwilę czasu na przemyślenia co dalej. Ale Karski nie będzie mógł tak bezczynnie czekać z założonymi rękami i postanowi złożyć rywalowi wizytę.

Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedział, że to on jest wszystkiemu winien, przez co zacznie podejrzewać, że właśnie tam może ukrywać się jego żona, ale finalnie jej tam nie znajdzie. I wówczas między nimi zrobi się gorąco! Do tego stopnia, że w 1860 odcinku „M jak miłość” Sanocki oskarży swojego rywala o pobicie, przez co w efekcie Jakuba zatrzyma policja!

Kasia i Mariusz znów wylądują razem w łóżku w 1860 odcinku „M jak miłość”!

W 1860 odcinku „M jak miłość” zdenerwowana Kasia dowie się o zatrzymaniu Jakuba i od razu postanowi skonfrontować się ze swoim kochankiem. Tym bardziej, że chwilę wcześniej rozstanie się z mężem i zażąda od niego rozwodu, co będzie wiele kosztować nie tylko ją, ale przede wszystkim i jego, przez co Karska nie będzie chciała mu więcej dokładać.

I w 1860 odcinku „M jak miłość” spróbuje wpłynąć na Mariusza, ale w efekcie z ich rozmowy nic nie wyjdzie! A wszystko przez to, że kochankowie znów wylądują w łóżku, a Kasia dopuści się kolejnej zdrady i to w momencie, gdy jej mąż będzie przebywał w areszcie właśnie z winy Sanockiego!

Sanocki będzie miał Karską już tylko dla siebie w 1860 odcinku „M jak miłość”?

Czy w 1860 odcinku „M jak miłość” Jakub udowodni swoją niewinność i odzyska wolność? A może zostanie w areszcie na dłużej, aby Mariusz mógł na spokojnie romansować z jego żoną? Szczególnie, że Karski będzie miał ku temu motyw. Czy Kasia w końcu się opamięta? A może to będzie już faktycznie definitywny koniec Karskich w 1860 odcinku „M jak miłość”? Tego dowiemy się już niebawem!