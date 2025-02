M jak miłość, odcinek 1856: Martyna naprowadzi Jakuba na zdradę Kasi! Dzięki niej zacznie domyślać się prawdy – ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1856 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1856 odcinku „M jak miłość” Martyna otrzyma kolejne wezwanie do prokuratury, dzięki czemu wyjdzie na przepustkę z odwyku. Ale to wcale nie będzie miły powrót, gdyż Wysocka odkryje, że pod jej nieobecność, ktoś włamał się do jej leśniczówki i ją okradł, co także od razu zgłosi policji, gdzie, jak podaje swiatseriali.interia.pl, na parkingu ponownie natknie się także na Jakuba!

Załamana Wysocka zwierzy się Karskiemu, który zabierze ją na trening bokserski, aby mogła nieco przewietrzyć głowę, co niewątpliwie i jemu się przyda. A wszystko przez to, że detektyw w końcu zacznie dostrzegać podejrzane zachowanie Kasi, które wyda mu się niepokojące.

A już zwłaszcza po szczerej rozmowie o uczuciach z byłą kochanką Marcina (Mikołaj Roznerski) w 1856 odcinku „M jak miłość”, na którą lekarka zaprosi go do siebie po wspólnym treningu, aby w ten sposób odwdzięczyć się za kolejną pomoc!

Jakub zacznie domyślać się zdrady Kasi dzięki Martynie w 1856 odcinku „M jak miłość”!

W 1856 odcinku „M jak miłość” Wysocka i Karski mocno się przed sobą otworzą. Martyna poruszy temat Marcina, o którym wciąż nie będzie w stanie zapomnieć, nawet mimo tego, iż ostatecznie wybierze on Kamę (Michalina Sosna).

A to dlatego, że mimo wszystko wciąż będzie kochać Chodakowskiego, podobnie zresztą jak Jakub, Kasię, która także zboczy w kierunku Mariusza, czego po rozmowie z lekarką w 1856 odcinku „M jak miłość”, detektyw już będzie pewien, gdyż od pewnego czasu zacznie czuć się dokładnie tak samo jak ona!

- Chyba się nie da przestać kochać kogoś tylko dlatego, że przestało się być dla niego kimś ważnym. Nie wiem, czy rozumiesz o czym mówię… - stwierdzi Martyna.

- Nawet nie wiesz jak bardzo - westchnie Jakub.

Karski zacznie śledzić żonę i tak dotrze do Mariusza w 1856 odcinku „M jak miłość”!

I jeszcze w 1856 odcinku „M jak miłość” postanowi to sprawdzić, a raczej się w tym upewnić. Dlatego ruszy za swoją żoną i zacznie ją śledzić, czego Kasia oczywiście nie będzie świadoma. Do tego stopnia, że już zdąży umówić się na kolejną randkę z Mariuszem, ale tym razem już w jego domu, gdzie dotrze za nią i mąż.

Aż w końcu jej kochanek się tego zorientuje, a spanikowana Karska w 1856 odcinku „M jak miłość” wezwie na pomoc Anetę. Zdradzamy, że Chodakowska uratuje przyjaciółce tyłek, ale wcale nie na długo, gdyż całą tą sytuację coraz gorzej zacznie znosić i sama Kasia! I prawda o jej romansie w końcu wyjdzie na jaw!