M jak miłość, odcinek 1856: Zdradziecka Kasia wpadnie w pułapkę Jakuba. Wezwie Anetę, żeby ją kryła, jak umówi się na randkę z Mariuszem - ZDJĘCIA

Zdrada Kasi w 1856 odcinku "M jak miłość" stanie się faktem i może ją drogo kosztować! Szczególnie, że Jakub Karski zauważy dziwne zachowanie żony, połączy fakty i będzie miał mocne podstawy, by podejrzewać ją o niewierność, o to, że za jego plecami umawia się na miłosne schadzki z Mariuszem. Jak dojdzie do tego, ze Kasia i Mariusz zostaną kochankami? I dlaczego zdradziecka żona Kuby w swój romans wmiesza Anetę?

Kasia w 1856 odcinku "M jak miłość" okłamie Jakuba, żeby być z Mariuszem

Zakochana Kasia w 1856 odcinku "M jak miłość" postawi na szali przyszłość małżeństwa z Jakubem, bo uzna, że uczucie do Mariusza jest na tyle silne, że nie może tak zwyczajnie o nim zapomnieć. Będzie więc dalej brnęła w swoje kłamstwa, oszukując Jakuba, że trzyma go na dystans, bo wykańczają ją dyżury w szpitalu. Ale czujny detektyw nie da się tak łatwo zmylić.

Jakub w 1856 odcinku "M jak miłość" dowie się o zdradzie Kasi?

Zwłaszcza, że w 1856 odcinku "M jak miłość" Jakub podsłucha rozmowę Marcina (Mikołaj Roznerski) z klientem ich agencji detektywistycznej, z której będzie wynikało, że żona go zdradza. Jak podaje "Świat Seriali" Karski zda sobie sprawę, że Kasia ostatnio też się dziwne zachowuje, unika intymnych zbliżeń, nie ma dla niego czasu. Jakby nagle przestała go kochać i znalazła sobie innego.

Podejrzenia Jakuba potwierdzą się w 1856 odcinku "M jak miłość", bo Kasia już nie będzie ukrywała miłości do Mariusza. Na razie tylko przed Anetą, której zwierzy się, że znów zakochała się w swoim chłopaku z liceum. To uczucie popchnie ją do zdrady. I nie skończy się tylko na pocałunkach.

Miłosna schadzka Kasi i Mariusza w 1856 odcinku "M jak miłość! Jakub będzie ją śledził

Bo kiedy w 1856 odcinku "M jak miłość" Kasia umówi się z Mariuszem w jego domu, początkowo nie będzie miała pojęcia, że Jakub ją śledzi, że mąż zaczai się na nią przed budynkiem. Karski będzie prześcigał się w domysłach, do czyjego domu weszła Kasia i co tam robi. Nagle niewierna żona zauważy auto Jakuba. Spanikowana wezwie na pomoc Anetę, która zjawi się na miejscu i okłamie Karskiego.

W 1856 odcinku "M jak miłość" Aneta będzie kryła zdradę Kasi i wmówi Jakubowi podłe kłamstwo

Oszukany i zdradzany Jakub w 1856 odcinku "M jak miłość" uwierzy w kłamstwo Anety, że Kasia umówiła się na spotkanie z architektem Mariuszem, bo chce zrobić remont w ich mieszkaniu. Ale na tym nie koniec, bo Aneta zmusi Kasię, żeby przysięgła, że nigdy więcej nie spotka się z kochankiem, że zakończy to raz na zawsze. Tyle, że ona nie posłucha.

Tego wieczoru w 1856 odcinku "M jak miłość" Kasia wróci do Jakuba, ale tylko na chwilę. Na progu mieszkania zawróci się i popędzi do Mariusza, z którym zdradzi męża. Niczego nieświadomy Karski nie będzie wiedział, co i z kim robi jego ukochana.

M jak miłość. Kryzys u Kasi i Jakuba. Właśnie wtedy wkroczy były ukochany Kasi