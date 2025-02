Miłość i nadzieja. To on będzie chciał ożenić się z Silą, ale Kuzey stanie mu na drodze!

Miłość i nadzieja. Ege trafi do więzienia! Co z nim będzie? Streszczenie odcinka 142 Ask ve umut (28.02.2025)

Matka Sili zmusi ją do poślubienia Alpera. Kim jest ten chłopak?

Już niebawem w serialu "Miłość i nadzieja" pojawi się Alper, tajemniczy chłopak, który odegra znaczącą rolę w życiu Sili i Kuzeya. Wkrótce okaże się, że relacja Alpera i Sili nie jest jedynie przypadkową znajomością, ale wynikiem złożonych intryg oraz rodzinnych zobowiązań.

Dlaczego Sila musi poślubić Alpera? Życie Sili odmieni się, gdy pozna ona Kuzeya, ale przystojny prawnik szybko wyzdrowieje i zdecyduje się wrócić do miasta. Kuzey opuści dom Sili i to właśnie w trakcie ich czułego pożegnania wszystko się wyda - matka Sili zobaczy, że córka przez te wszystkie dni ukrywała w szopie obcego mężczyznę.

Cavidan od razu zacznie naciskać na córkę, by zgodziła się na małżeństwo z Alperem. Ale co leży u podstaw tej decyzji? Okazuje się, że matka Sili znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Kobieta tonie w długach i najpewniej jednym z wierzycieli jest właśnie Alper. Tak chłopak i jego rodzina zaczną manipulować losem bezbronnej Sili.

Wyrzucisz go z głowy, tego Kuzeya, bo wychodzisz za Alpera! - rozkaże Cavidan.

Pewnie gdyby Cavidan wiedziała, że Kuzey jest bogatym prawnikiem zachowałaby się kompletnie inaczej, ale matka Sili dojdzie do wniosku, że to jeden z pracowników sezonowych, z którym wdała się w romans jej córka.

Dlatego matka Sili od razu wymusi na niej zgodę na małżeństwo z Alperem, chcąc w ten sposób jak najszybciej zabić kiełkujące w niej uczucie do obcego mężczyzny.

Cavidan zrobi wszystko, aby związać losy Sili z Alperem, niezależnie od tego, co dziewczyna czuje do Kuzeya, ale to właśnie prawnik jej w tym wszystkim przeszkodzi!

Kuzey uratuje Silę w dniu zaręczyn z Alperem!

W dniu zaręczyn Sili z Alperem wydarzy się coś, co zmieni cały bieg wydarzeń. Pod domem Sili niespodziewanie pojawi się… Kuzey, a o to co wymyśli prawnik dowiesz się z naszej galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.