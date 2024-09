Dziedzictwo. Śmierć Zuhal. Przyjdzie zabić, a sama wyzionie ducha!

Grzechy sąsiadów, odcinek 1: Ewa i Piotr wprowadzą się do wymarzonego domu, ale sąsiedzi zgotują im koszmar! Szybko tego pożałują?

Śmierć Zuhal w serialu Dziedzictwo (oryg. Emanet)

Scenarzyści tureckiej telenoweli "Emanet" nie oszczędzają bohaterów produkcji. Fani serialu już widzieli m.in. wstrząsającą śmierć Kiraz, Selima czy Ikbal, ale to jeszcze nie koniec dramatycznych scen!

Jak już informowaliśmy, w ostatnim odcinku trzeciego sezonu dojdzie do śmierci Yamana. Wcześniej ducha wyzionie także mentor Alego i Yamana, Arif. Jak się okazuje, przed widzami jest jeszcze jedna śmierć. Chodzi o intrygantkę Zuhal!

Jak zginie Zuhal? Zabije ją własna broń!

Zuhal od dawna jest zakochana w Yamanie. Do tej pory wyrządziła wiele krzywd jego żonie, Seher. To ona zleciła spreparować dowody na niewinność kobiety, przez co ta omal nie rozstała się z mężem. Okazuje się, że wraz z kolejnymi odcinkami Zuhal wciąż będzie mieszać w życiu Kirimli. Wreszcie zjawi się w rezydencji z... zamiarem zabicia Seher!

Zuhal, trzymając w ręku nóż zjawi się w pokoju Seher.

Właśnie rozpoczął się twój koszmar - oznajmi lodowatym głosem.

Pomiędzy kobietami dojdzie do szarpaniny, a Seher nie uda się uciec z pokoju. Zuhal rzuci się na rywalkę i zacznie ją dusić! Nie wiadomo, jak skończyłaby się ta sytuacja, gdyby nie zjawienie się Yamana.

- Nie daruję ci, jeśli jeszcze raz ją dotkniesz! - wykrzyczy Yaman, wyprowadzając napastniczkę na hol.

- Ja po prostu tak bardzo cię kocham! - odpowie Zuhal.

Kobieta potknie się i spadnie ze schodów na oczach Seher i Yamana. Nóź, który Zuhal trzymała w ręce, wbije się w jej serce! To będzie jej koniec!

W którym odcinku Emanet zginie Zuhal?

Do tych tragicznych scen dojdzie w 395. odcinku serialu Emanet. Przypominamy, że jest to numeracja turecka. Na potrzeby polskiej telewizji odcinki zostały podzielone i jest ich więcej. Wiemy na pewno, że Zuhal zginie w drugim sezonie serialu.

Jeśli tylko TVP zdecyduje się na emisję, widzów czekają wielkie emocje!

O czym jest Emanet (Dziedzictwo)?

Turecki serial "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") zadebiutował na antenie TVP1 w marcu 2023 roku i szybko zgromadził przed telewizorami spore grono odbiorców.

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.