Miłość i nadzieja. Śmierć Handan w serialu?! Tragiczny finał rozstania z Kuzeyem! Streszczenie odcinka 69 Ask ve umut (8.11.2024)

Dziedzictwo. Miał być rodzinny rejs, będzie katastrofa! Yaman znów trafi do szpitala. Streszczenie 393 odcinka Emanet (3.11.2024)

Dziedzictwo. Duygu wywinie mu numer w dniu ślubu! Wiemy, co spotka Alego w Emanet

Spis treści

Obsada tureckiej telenoweli "Emanet"

Telenowela "Emanet", której tytuł tłumaczymy jako "Dziedzictwo" już od blisko roku przyciąga przed ekrany polskich widzów. Historia skomplikowanej miłości biednej i uczciwej Seher oraz twardego i zimnego Yamana zdobyła w naszym kraju pokaźne grono fanów!

W główne role w "Emanet" wcielili się:

Czytaj także: Tak zginie Ikbal. Nie zgadniecie, kto przyczyni się do jej śmierci!

Cenger z telenoweli "Dziedzictwo"

Wśród bohaterów, którzy także regularnie pojawiają się w serialu "Dziedzictwo" jest także m.in. Cenger. Mężczyzna od lat jest kamerdynerem w rezydencji rodziny Kirimli i wie o wielu rzeczach, które dotyczą jej członków.

Cenger szanuje Yamana i zawsze jest gotów, by go wysłuchać. W trudnych chwilach biznesmen nie tylko mu się zwierza, ale także prosi o radę. Pracownik rezydencji jest bacznym obserwatorem i potrafi odnieść się do wielu sytuacji.

W jednym z odcinków kamerdyner zwierzył się Seher, że w przeszłości jego syn zmarł na białaczkę.

Ömer Gecü. Co łączy aktora z Halilem İbrahimem Ceyhanem?

W rolę Cengera w "Dziedzictwie" wciela się turecki aktor Ömer Gecü. Mężczyzna urodził się 27 lipca 1972 roku w tureckim Stabule, a więc ma dziś 51 lat. Jego aktorski staż to nie tylko rola w "Dziedzictwie". Debiutował w 2008 roku epizodyczną rolą w serialu "Forbidden Love". Na swoim koncie ma zarówno role w telenowelach, jak i filmach. W 2023 roku Ömer Gecü wystąpił w tureckim horrorze "Haile: Bir Aile Kâbusu".

Serialowy Cenger to także scenarzysta!

Czytaj także: Tak skończy Zuhal, gdy Yaman dowie się o sfałszowanych dowodach!

Prywatnie turecki aktor jest w bliskich relacjach z Halilem İbrahimem Ceyhanem, czyli serialowym Yamanem. Ömer Gecü na swoim Instagramie co jakiś czas zamieszcza zdjęcia w towarzystwie głównego aktora serialu "Emanet", podpisując go jako "brat". Obaj panowie, choć dzieli ich dziesięć lat różnicy, przyjaźnią się ze sobą.

Serialowy Cenger prywatnie

Instagramowe konto aktora obserwuje blisko 44 tysięcy osób. Charakterystyczny, czarny wąs, z którego kojarzymy go w "Dziedzictwie" nie jest częścią charakteryzacji. Ömer Gecü nosi go na co dzień.

Zobacz w galerii prywatne zdjęcia aktora, który zagrał Cengera w "Dziedzictwie".