Na Wspólnej, odcinek 3881: Psychol Alan będzie chciał zabić Czerskiego! Zniszczy dowód, żeby policja nie namierzyła sprawcy wypadku - ZDJĘCIA

Śledztwo policji w sprawie wypadku Czerskiego

Do leżącego w szpitalu Czerskiego w 3881 odcinku "Na Wspólnej" przyjdzie policjant, który zacznie przesłuchiwać Mariusza, ile pamięta z wypadku. Póki co policyjne śledztwo nie wykaże, że w tragicznym wypadku miał udział Alan Novak, niezrównoważony psychicznie były narzeczony Oli. Nawet Zimińska nie będzie go podejrzewała.

W 3881 odcinku "Na Wspólnej" Ola odwiedzi Mariusza w szpitalu i będzie świadkiem jego rozmowy z funkcjonariuszem. Jako świadek wypadku widziała jak w Czerskiego uderzył rozpędzony samochód. Na jej oczach kierowca auta odjechał tak szybko, że nawet nie zauważyła jego twarzy, tablic rejestracyjnych. Zapamiętała tylko, że to ciemny pojazd.

Dla Oli i Mariusza w 3881 odcinku "Na Wspólnej" stanie się jasne, że to nie był nieszczęśliwy wypadek, lecz próba zabójstwa.

Na Wspólnej ZWIASTUN. Kuba jest gangsterem? Sławek i Robert znajdą dowód! Koszmar Leona w szkole

Alan zniszczy samochód, którym potrącił Mariusza

Bezwzględny Alan w 3881 odcinku "Na Wspólnej" cały czas będzie się kręcił w pobliżu Oli. Coraz bardziej zazdrosny o jej związek z Czerskim, gotów zabić rywala przy kolejnej nadarzającej się okazji. Zanim jednak Alan złoży byłej narzeczonej i ich synkowi Alankowi wizytę w mieszkaniu Zimińskich, Danki (Lucyna Malec) i Marka (Grzegorz Gzyl), zadba o to, by policja nie połączyła go z wypadkiem Czerskiego.

Co zrobi Novak w 3881 odcinku "Na Wspólnej"? Z impetem wjedzie samochodem w mur, rozwali cały przód auta, na którym był dowód, w postaci wgniecenia maski, że to on potrącił Czerskiego, by go zabić. Zaraz potem zjawi się u rodziców Oli!

Sprytny plan Alana. Ola nabierze się na jego kłamstwa?

Alan w 3881 odcinku "Na Wspólnej" oświadczy zaskoczonej Oli, że przemyślał swoje zachowanie i zrozumiał błędy, które popełniał. Obieca wynagrodzić wszystkie wyrządzone jej krzywdy. Wręczy też Alankowi prezent, by pokazać jakim jest kochającym tatusiem.

To nie koniec, bo w 3881 odcinku "Na Wspólnej" psychol zaoferuje byłej narzeczonej wsparcie, pomoc w wynajęciu mieszkania, a także wykaże troskę o stan zdrowia Czerskiego. Udając przy tym, jak wstrząsał nim wypadek Mariusza. Oczywiście to będzie stek kłamstw, którymi Alan postanowi uśpić czujność Oli.

Czy Zimińska w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" uwierzy w przemianę Alana, tyrana, który znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie, pobił ją i porwał ich syna? Bo Alan wcale nie będzie chciał naprawić błędów przeszłości, tylko obmyślał kolejny plan jak zniszczyć Oli życie i zlikwidować Czerskiego.

Kiedy emisja 3881 odcinka "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 3881 "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w środę, 11.09.2024, o godz. 20.10 w TVN. Na kilka dni przed emisją będzie go można też obejrzeć w serwisie player.pl, ale nie za darmo, po zalogowaniu i opłaceniu dostępu.