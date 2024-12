Na Wspólnej, odcinek 3950: Kuba znów zostawi Igę? Tamara namówi brata do ucieczki - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3950 - czwartek, 23.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3950 odcinku "Na Wspólnej" Kuba zacznie mieć koszmary senne po spotkaniu z Tamarą, na które namówi go Iga! Zdradzamy, że po swoim powrocie do Przybysz, Wójcicki początkowo nie będzie chciał spotkać się z aresztowaną siostrą, która w końcu pójdzie na współpracę z policją i jako świadek koronny wyjedzie z Polski, ale jego ukochana uzna, że powinien pożegnać się z siostrą! I ostatecznie zjawi się na widzeniu z Wójcicką, która od razu zacznie namawiać go do wspólnej ucieczki. A wszystko przez to, iż zacznie straszliwie obawiać się tego, iż jej były mąż będzie mógł zemścić się na jej bracie. Tym bardziej, że będzie świadoma tego, do czego zdolni będą ludzie Kisiela. Ale Kuba w 3949 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie chciał o tym słyszeć, gdyż nie uwierzy w szczere intencje siostry, która jeszcze niedawno chciała rozdzielić go z ukochaną!

Tamara ostrzeże Kubę przed swoim byłym mężem w 3949 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 3949 odcinku "Na Wspólnej" obawy Tamary potwierdzi jej prawniczka! Aneta (Dorota Krempa) także uzna, że Kuba i Iga mogą być w poważnym niebezpieczeństwie, przez co i Wójcicki już spojrzy na to inaczej i naprawdę zacznie się bać o siebie i swoją ukochaną! Do tego stopnia, że w 3950 odcinku "Na Wspólnej" zacznie mieć koszmary! Zdradzamy, że kochankowi Przybysz przyśni się jej porwanie, z czym Kuba zupełnie sobie nie poradzi! A już tym bardziej, gdy nieco później odbierze od Anety przerażającą wiadomość o tym, że bandyci Kisiela spalili mieszkanie jego wspólnika! I wówczas zda sobie sprawę, że Tamara mówiła prawdę!

Wójcicki zdecyduje się uciec i znów odejść od Igi w 3950 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy zatem w 3950 odcinku "Na Wspólnej" Kuba zdecyduje się z nią uciec, do czego z resztą zacznie namawiać go już nie tylko siostra, ale także i jej prawniczka? Ale czy i intencje Anety będą szczere? A może Siwek spełni tylko wolę swojego nowego Tadeusiaka (Dariusz Wnuk), który nie pogodzi się z ponowną obecnością Wójcickiego w życiu Przybysz? Tym bardziej, iż wciąż nie będzie pewien jego szczerych intencji! Czy w 3950 odcinku "Na Wspólnej" Kuba znów zostawi niczego nieświadomą Igę, która będzie czekać na swojego ukochanego z pysznym obiadem, ogromnie szczęśliwa z tego, iż po całej aferze z jego siostrą jednak zdecydował się do niej wrócić? Tego dowiemy się już niebawem!