Na Wspólnej, odcinek 3946: Kuba wróci do Igi, ale ich szczęście nie potrwa długo! Robert i Michał dokonają szokującego odkrycia - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3946 - czwartek, 16.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3946 odcinku "Na Wspólnej" szczęśliwa Iga w końcu obudzi się u boku Jakuba, który ostatecznie zdecyduje się niej wrócić, gdy stęskiona kochanka po imprezie u Michała (Robert Kudelski), w trakcie której zauważy między nim a Brygidą (Maja Wolska) chemię, zjawi się przed jego restauracją i zacznie obserwować go z ukrycia. I choć w pierwszej chwili Wójcicki będzie przekonany, że Przybysz dalej go śledzi i wykorzystuje, to gdy policjantka z żalem wyzna, że po prostu jej go brakuje, to wreszcie jej ulegnie! W 3946 odcinku "Na Wspólnej" kochankowie spędzą upojną noc i oboje zaczną żałować straconego czasu, który w szybkim tempie zaczną nadrabiać! Do tego stopnia, że zupełnie stracą jego rachubę!

Robert i Michał zniszczą seks schadzkę Igi i Kuby w 3946 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3946 odcinku "Na Wspólnej" Iga nie zjawi się w pracy, przez co Robert zacznie się o nią poważnie martwić. I nic dziwnego, gdyż dopiero co została postrzelona, a przecież Tamara (Agnieszka Bogdan) przysięgła jej zemstę. Dlatego w 3946 odcinku "Na Wspólnej" policjant już zacznie odchodzić od zmysłów, gdy Przybysz przestanie odbierać od niego telefony i natychmiast zaalarmuje o wszystkim także i Michała, z którym wspólnie od razu postanowi sprawdzić, co się z nią stało! Tadeusiak i Brzozowski niespodziewanie wpadną do mieszkania Igi, gdzie na szczęście zastaną ją całą i zdrową. Tyle tylko, że w towarzystwie Kuby, co wcale ich nie uspokoi! A wręcz przeciwnie!

Tadeusiak nie pogodzi się z obecnością Wójcickiego u boku Przybysz w 3946 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3946 odcinku "Na Wspólnej" Michał i Robert wcale nie ucieszą się na widok swojego konkurenta w łóżku Igi! Byli ukochani Przybysz nie zdołają ukryć swojej zazdrości, co z kolei nie spodoba się Brygidzie, która wciąż będzie miała chrapkę na Brzozowskiego, mimo iż on po imprezie Ignasia (Bartek Kaszuba) będzie myślał zupełnie inaczej. Ale ostatecznie odpuści i znów zajmie się przyjaciółką Igi! W przeciwieństwie do Roberta, który w 3948 odcinku "Na Wspólnej" nie zdoła o tym zapomnieć nawet po powrocie do swojej nowej ukochanej Anety (Dorota Krempa)! A to dlatego, że nie spodoba mu się ponowna obecność Wójcickiego u boku Przybysz, gdyż wciąż nie będzie wierzył w jego niewinność! I postanowi przekonać Siwek do swoich racji! Czy w ten sposób zniszczy ich związek? Przekonamy się już niebawem!