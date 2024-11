Na Wspólnej, odcinek 3922: Śmierć Igi?! Zostanie postrzelona w trakcie policyjnej akcji - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3922 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3922 odcinku "Na Wspólnej" Iga wciąż nie dojdzie do siebie po rozstaniu z Kubą (Przemysław Cypryański), który po akcji z aresztowaniem jego i Tamary (Agnieszka Bogdan) nie będzie chciał jej znać. Tym bardziej, że Wójcicki będzie przekonany, że ich związek był dla Przybysz jedynie pracą. I choć prawda będzie oczywiście inna, to jednak kochanek policjantki już w nic jej nie uwierzy i zdecyduje się od niej odejść, czym kompletnie ją załamie. Ale to będzie jedynie początkiem jej dramatu w 3922 odcinku "Na Wspólnej"...

Niebezpieczna akcja Igi i Sławka w 3922 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3922 odcinku "Na Wspólnej" Sławek wyciągnie Igę na wspólny lunch, aby choć trochę poprawić jej humor. I to niestety na chwilę, gdyż już w trakcie powrotu policjantów zaalarmuje straszliwy krzyk z jednego z budynków, który będzie mówił o tym, iż w środku znajduje się szaleniec z bronią. Oczywiście, funkcjonariusze w 3922 odcinku "Na Wspólnej" nie przejdą wobec tego obojętnie i od razu wezwą posiłki. Jednak, aby nie marnować czasu, sami postanowią wkroczyć do środka. Szczególnie, że w pomieszczeniu z uzbrojonym napastnikiem znajdzie się również mężczyzna, którego życie będzie zagrożone!

Przybysz zostanie ranna w 3922 odcinku "Na Wspólnej"!

Dlatego w 3922 odcinku "Na Wspólnej" Przybysz i Dziedzic wejdą do środka sami, a Iga zrobi to jako pierwsza, chcąc chroniąc Sławka, który dopiero co wziął ślub z ukochaną Renatą (Marta Jankowska) i wyleczył się z traumy po ostatnim postrzale, przed czym właśnie ona nie zdążyła go ostrzec. Policjantka zacznie mierzyć w kierunku uzbrojonego napastnika, który natychmiast odwróci jej w kierunku i niestety pociągnie za spust jako pierwszy! W 3922 odcinku "Na Wspólnej" bandyta postrzeli Igę, która zaleje się krwią i upadnie na ziemię. Wówczas Sławek szybko obezwładni uzbrojonego napastnika przy pomocy swoich kolegów, którzy już dotrą na miejsce, a sam podbiegnie do postrzelonej Przybysz i wezwie pomoc.

Iga przeżyje operację w 3923 odcinku "Na Wspólnej" i znów będzie z Kubą?

W 3922 odcinku "Na Wspólnej" karetka zabierze ranną policjantkę, która na szczęście, tak jak wcześniej Dziedzic, przeżyje postrzał, gdyż kula nie uszkodzi żadnego organu wewnętrznego! Funkcjonariuszka przejdzie operację, na wynik której z niecierpliwością będą czekali Brygida (Maja Wolska) z Michałem (Robert Kudelski), jak i Kuba. Zdradzamy, że jak tylko w 3923 odcinku "Na Wspólnej" Wójcicki dowie się o postrzale Przybysz z Internetu, natychmiast zacznie szukać ukochanej po wszystkich szpitalach. Aż w końcu ją znajdzie i dołączy do jej przyjaciółki i byłego partnera! Czy to sprawi, że kochankowie do siebie wrócą? Tym bardziej, że Iga przeżyje zabieg. Przekonamy się już niebawem!