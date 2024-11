Na Wspólnej, odcinek 3917: Tragiczny finał ślubu Renaty i Sławka! Damian poświęci swoje życie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3917 - czwartek, 14.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3917 odcinku "Na Wspólnej" Renata i Sławek wreszcie staną na ślubnym kobiercu, a ich ślub dostarczy zaproszonym gościom wielu wzruszeń. I nic dziwnego, gdyż wszyscy będą wiedzieli, ile trudności musieli przejść Kraszewska z Dziedzicem, ale mimo tego pozostali razem, a ich najbliżsi doczekali się sformalizowania ich długoletniego związku. Małżonkowie ogromnie poruszą rodziców panny młodej - Marię (Bożena Dykiel) i Włodka (Mieczysław Hryniewicz); siostrę, a zarazem świadkową Monikę (Sylwia Gliwa), która zjawi się na uroczystości z kochaniem Brunem (Dawid Czupryński) i mężem Damianem, zaproszonym właśnie przez Kraszewską; jak i córkę Dziedzica, Darię (Patrycja Topajew); adoptowaną Ninę (Liliana Jakubowska)s a także przyjaciół z komendy - Roberta (Dariusz Wnuk); Kaję (Alicja Kalinowska) oraz Igę (Lidia Sadowa) z Brygidą (Maja Wolska) i Michałem (Robert Kudelski). Ale niestety w 3917 odcinku "Na Wspólnej" do czasu!

Brutalny atak na Damiana na ślubie Renaty i Sławka w 3917 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w pewnym momencie w 3917 odcinku "Na Wspólnej" Ziębowa dostrzeże kobietę, która będzie okradać zaproszonych gości. Maria natychmiast wzniesie alarm, przez co zdemaskowana złodziejka będzie chciała uciec, ale na jej drodze stanie Damian! Cieślik spróbuje powstrzymać oszustkę, ale ona nie będzie chciała dać się złapać. Szczególnie, że na imprezie aż będzie roić się od policji, gdyż będzie to przecież ślub jednego z nich, w związku z czym zda sobie ona sprawę, że nie uniknie konsekwencji. Dlatego w 3917 odcinku "Na Wspólnej" ruszy w szaleńczy pościg i uderzy senatora szklaną butelką w głowę, w efekcie czego ta się rozbije, a nieprzytomny Damian upadnie na ziemię! I wówczas wszyscy z Moniką na czele podbiegną do Cieślika!

Cieślik przeżyje w 3917 odcinku "Na Wspólnej", a jego wypadek znów zbliży go z Moniką!

W 3917 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowa zacznie drżeć o życie swojego męża, co nie ujdzie uwadze Bruna, który także ruszy na pomoc swojemu rywalowi. Krawczyk zauważy, z jaką czułością Monika zajmuje się Damianem, co wywoła u niego ukłucie zazdrości. Tym bardziej, gdy tuż po ślubie Renaty i Sławka w 3918 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowa zdecyduje się odwiedzić swojego męża, czym już doprowadzi swojego kochanka do szału! Krawczyk urządzi ukochanej scenę zazdrości, ale mimo tego nie powstrzyma ją przed wizytą u Damiana, któremu na szczęście nic poważnego się nie stanie!