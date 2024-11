Na Wspólnej, odcinek 3918: Monika i Damian wrócą do siebie! Wylądują razem w łóżku - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3918 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3918 odcinku "Na Wspólnej" Monika postanowi złożyć wizytę Damianowi, który zostanie brutalnie napadnięty przez złodziejkę na ślubie Renaty i Sławka. Zdradzamy, że Maria (Bożena Dykiel) dostrzeże w trakcie uroczystości kobietę, która będzie okradać zaproszonych gości. Oczywiście, zaproszony przez parę młodą Cieślik będzie chciał ją powstrzymać, ale niestety ona ucieknie, a wcześniej obezwładni go ciosem w głowę. Wówczas na pomoc nieprzytomnemu mężowi od razu ruszy Monika, czemu z niepokojem będzie przyglądał się Bruno (Dawid Czupryński). Tym bardziej, że w oczach i zachowaniu Cieślikowej wciąż będzie wiele troski i miłości, która w 3918 odcinku "Na Wspólnej" wybuchnie na nowo!

Monika i Damian wylądują w łóżku w 3918 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3918 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowa zdecyduje się odwiedzić męża, co doprowadzi do sceny zazdrości, jaką urządzi jej Bruno. Tym bardziej po tym, co zaobserwował na weselu, gdyż wówczas już w ogóle Krawczyk zacznie się bać, że może ją stracić. A już szczególnie po rozstaniu Damiana z Martyną (Anna Kózka). Ale nawet to nie powstrzyma Moniki, która w 3918 odcinku "Na Wspólnej" zjawi się w nowym mieszkaniu swojego męża, gdzie małżonkowie odbędą poważną rozmowę, w trakcie której Cieślikowa niespodziewanie przyzna, czym potwierdzi obawy swojego kochanka, że i tak miała do niego wrócić. I to wyznanie sprawi, że małżonkowie znów rzucą się sobie w objęcia! Cieślikowie zaczną się namiętnie całować i to do tego stopnia, że wylądują razem w łóżku i spędzą ze sobą pierwszą wspólną noc od czasu rozstania! Ale już zdradzamy, że nie ostatnią!

Cieślikowa nie przyzna się Krawczykowi do zdrady w 3918 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3918 odcinku "Na Wspólnej" Monika wróci do domu po seksie z Damianem, do którego oczywiście nie przyzna się Brunowi. A ten jeszcze zacznie ją przepraszać za to, że przed wyjściem urządził jej scenę zazdrości i obiecywać, że to się już więcej nie powtórzy. Ale nawet wtedy Cieślikowa ani słowem nie zająknie się o tym, co zaszło między nią, a mężem. A wręcz przeciwnie, gdyż w już w 3919 odcinku "Na Wspólnej" umówią się na kolejną schadzkę i to w tym samym czasie, gdy Cieślikowa zaplanuje wspólne wyjście z Brunem i Kajtkiem (Mikołaj Szostek) na rower. Wówczas w ich mieszkaniu niespodziewanie zjawi się Cieślik, skąd małżonkowie wyproszą Krawczyka, mówiąc iż muszą porozmawiać o swoim rozwodzie. I jak tylko kochanek Moniki wyjdzie, to para znów przystąpi do akcji i po raz kolejny wyląduje w łóżku!

Monika zostawi Bruna i wróci do Damiana w 3920 odcinku "Na Wspólnej"?

Ale Bruno w 3920 odcinku "Na Wspólnej" wciąż nie będzie tego świadomy i zdecyduje się na kolejny krok w swoim związku z Moniką. Tym bardziej, iż będzie przekonany, że rozwód Cieślików to już tylko formalność, dlatego w 3920 odcinku "Na Wspólnej" postanowi wprowadzić się do swojej kochanki, z czego ona wyraźnie będzie niezadowolona! I choć Cieślikowa spróbuje go przed tym powstrzymać, to Krawczyk nie odpuści i czym prędzej pojedzie po swoje rzeczy. I wtedy w mieszkaniu ponownie pojawi się Damian, któremu Monika powie o przeprowadzce Bruna. I wówczas i Cieślik zupełnie się załamie, gdyż zda sobie sprawę z tego, że to przekreśli szansę na odbudowanie ich małżeństwa. A gdy żona zacznie mu się tłumaczyć, to do środka niespodziewanie wkroczy jej kochanek! Jak się wtedy zachowa? I co zrobią Cieślikowie? Tego dowiemy się już niebawem!

