Na Wspólnej, odcinek 3915: Damian straci syna! Kajtek wybierze kochanka Moniki - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3915 - wtorek, 12.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3915 odcinku „Na Wspólnej” Damian ostro się wścieknie, gdy odtrąci go własny syn! Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że w tym momencie zostanie zupełnie sam, gdyż po rozstaniu z Martyną (Anna Kózka) i wyjeździe kochanki nie będzie miał się do kogo zwrócić. Oczywiście, Cieślik będzie mógł liczyć na wsparcie żony, ale i na nią w 3915 odcinku „Na Wspólnej” wypnie się Kajtek, który nie będzie chciał powiedzieć rodzicom, dlaczego nie zamierza pisać egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Mimo iż przed jeżykiem polskim sam będzie uspokajał zdenerwowaną matkę, a teraz nagle zrezygnuje z dalszego pisania. Wówczas Cieślikowie będą bezradni, gdyż każda próba rozmowy z synem zakończy się fiaskiem. Ale nie dla kochanka Moniki, przed którym Kajtek się otworzy.

Wybór Kajtka zaboli Damiana w 3915 odcinku „Na Wspólnej”!

Oczywiście, w 3915 odcinku „Na Wspólnej” Cieślik za wszelką cenę postara się dowiedzieć, w czym tkwi problem, dlatego poprosi Monikę, aby wyciągnęła to ze swojego kochanka. Szczególnie, że sam będzie już mocno sfrustrowany tym, że woli się on dzielić własnymi sekretami z obcym facetem, a nie własnym ojcem. Tyle tylko, że w 3915 odcinku „Na Wspólnej” Bruno pozostanie lojalny wobec Kajtka i nie zdradzi jego sekretu ani jego matce, ani tym bardziej ojcu, czym już doprowadzi go do szału. Tym bardziej, że Damian powoli zacznie rozumieć, że traci i syna…

Cieślik nie zostanie sam w 3915 odcinku „Na Wspólnej”!

Ale na szczęście, Damian nie zostanie sam, gdyż już w 3916 odcinku „Na Wspólnej” ponownie będzie mógł liczyć na rodzinę swojej żony, która się od niego nie odwróci. I tak jak wcześniej Maria (Bożena Dykiel) z Włodkiem (Mieczysław Hryniewicz), tak teraz w 3916 odcinku „Na Wspólnej” swoje wsparcie zaoferuje mu Renata (Marta Jankowska), która zaprosi go nie tylko na swój ślub ze Sławkiem (Mariusz Słupiński), ale także i na przyjęcie weselne. I na dodatek delikatnie poprosi Cieślikową, aby nie przychodziła na nie z Krawczykiem, aby w ten sposób uniknąć nieprzyjemności, ale niestety Bruno się uprze i zjawi się na nim mimo sprzeciwu Moniki. A przez to radość Damiana wcale nie potrwa długo…