Na Wspólnej, odcinek 3914: Kajtek odwróci się od Cieślików! Tylko Brunowi uda się dotrzeć do syna Moniki i Damiana - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3911: Ola zdemaskuje psychola Alana! Odkryje, że to on próbował zabić Czerskiego - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3914 - czwartek, 7.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3914 odcinku "Na Wspólnej" Monika zacznie straszliwie stresować się przed egzaminami ósmoklasisty Kajtka. W przeciwieństwie do syna, który zachowa spokój i nawet sam zacznie ją uspokajać. Tyle tylko, że po wyjściu ze szkoły wszystko się zmieni, a młody Cieślik niespodziewanie oświadczy swoim rodzicom, że następnego dnia nie zamierza pisać egzaminu z matematyki, czym mocno ich zszokuje. Tym bardziej, że przecież będzie pozytywnie nastawiony przed jeżykiem polskim, a teraz nagle wszystko się zmieni. Oczywiście, w 3914 odcinku "Na Wspólnej" Monika i Damian (Waldemar Błaszczyk) od razu spróbują to wyjaśnić, ale Kajtek nie będzie skory do zwierzeń!

Bruno odkryje tajemnicę Kajtka w 3914 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3914 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowie tak łatwo się nie poddadzą i za wszelką cenę spróbują dotrzeć do syna, ale ich każda kolejna próba zakończy się fiaskiem. I wtedy do akcji postanowi wkroczyć Bruno! I dobrze, gdyż Krawczykowi w końcu uda się dotrzeć do syna Cieślików, który tylko jemu wyjawi, czym spowodowane jest jego zachowanie. A pójdzie oczywiście o dziewczynę (Marianna Nowak), z którą chłopak dopiero co się rozstanie. Oczywiście, w 3914 odcinku "Na Wspólnej" Bruno nie zostawi Kajtka w potrzebie i wesprze go dobrym słowem, a przy okazji oczywiście obieca mu, iż nie zdradzi jego sekretu rodzicom. A ten zmieni swoje zdanie i jednak stawi się na kolejnych egzaminach.

Krawczyk nie wyda Cieślika w 3915 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 3915 odcinku "Na Wspólnej" Damian nie będzie zadowolony z tego, że syn woli dzielić się swoimi problemami z nowym kochankiem swojej matki aniżeli z nim. I poprosi Monikę, aby dowiedziała się, w czym rzecz. I choć Cieślikowa będzie stawała na głowie, aby to wyciągnąć od Krawczyka, to jednak ten w 3915 odcinku "Na Wspólnej" nie złamie słowa danemu Kajtkowi i pozostanie wobec niego lojalny. Bruno nie zdradzi sekretu Kajtka ani Monice ani tym bardziej Damianowi, czym poważnie go zmartwi. A to dlatego, że Cieślik na poważnie zacznie się martwić, że jak tak dalej pójdzie to straci syna. Ale na szczęście do najgorszego nie dojdzie!