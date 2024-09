Na Wspólnej, odcinek 3900: Monika wesprze Damiana po odejściu Martyny! Zostawi Bruna i wróci do męża? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3900 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3890 odcinku "Na Wspólnej" Monika w końcu się dowie, że Martyna postanowiła odejść od Damiana! Zdradzamy, że Szulcowa nie poradzi sobie z zazdrością o swojego ukochanego i zdecyduje się wyjechać, gdy nakryje go na czułościach z żoną. I choć w pierwszej chwili kochanka Cieślika odrzuci atrakcyjną ofertę pracy za granicą właśnie z uwagi na swoją miłość do senatora, z którym nie będzie chciała się rozstawać ani na moment, to ostatecznie jednak ją przyjmie, gdy kolejny raz przekona się o tym, że Monika nie jest obojętna jej mężowi. Przypomnijmy, że Damian oszalał z zazdrości, gdy dowiedział się o powrocie żony do swojego wcześniejszego kochanka Bruna, który wcześniej zniszczył ich rodzinę. I mimo iż Cieślik przykrył się wówczas synem Kajtkiem (Mikołaj Szostek), to Martyna i tak wiedziała, że chodzi wyłącznie o niego i jak się okaże w 3890 odcinku "Na Wspólnej" wcale się nie pomyli!

Monice zrobi się żal Damiana w 3890 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 3890 odcinku "Na Wspólnej" Damian wpadnie w szał, gdy kolejny raz zobaczy Monikę w towarzystwie Bruna. Cieślik znów zacznie szaleć z zazdrości o kochanka swojej żony, do którego ona postanowi wrócić po ich rozstaniu. Tym bardziej, że jego związek z Martyną się rozpadnie, o czym w 3890 odcinku "Na Wspólnej" wreszcie dowie się i Monika, której zrobi się ogromnie żal męża. Wówczas Cieślikowa od razu zacznie go pocieszać, co z kolei nie spodoba się Krawczykowi, który także nakryje ich razem. Ale w tym akurat nie będzie nic dziwnego, gdyż małżonkowie będą mieć przecież wspólnego syna. Ale gdy ich rozmowa zejdzie poza Kajtka, to Bruno od razu wyczuje zagrożenie, gdyż zda sobie sprawę, że w tej sytuacji jego ukochana mogłaby zechcieć wrócić do męża.

Cieślikowie wrócą do siebie w 3890 odcinku "Na Wspólnej"?

Tym bardziej, że tuż po powrocie do jej mieszkania w 3890 odcinku "Na Wspólnej" Monika go odepchnie i nie będzie miała ochoty na amory. I wówczas Bruno będzie już przekonany, że jego obawy się sprawdzą! Ale czy faktycznie w 3890 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowa zdecyduje się zostawić Krawczyka i wrócić do męża, który przecież jako pierwszy zaczął budować sobie nowe życie z Szulcową, mimo iż ona robiła wszystko, aby jej wybaczył? Czy nagle odkocha się w Brunie i ponownie zwiąże się ze swoim mężem, czego z pewnością ogromnie pragnęłaby i jej matka Maria (Bożena Dykiel), która nie była w stanie zaakceptować jej nowego partnera? Przekonamy się już niebawem!