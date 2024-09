Na Wspólnej, odcinek 3895: Tragiczny finał imprezy u Bergów! Monika odbierze przerażający telefon w sprawie Bogdana - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3893: Koniec Ani i Igora? Zostawi go i wróci z mężem do Norwegii? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3895 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3895 odcinku "Na Wspólnej" Monika wreszcie pozytywnie odpowie na zaproszenie Bruna na imprezę urodzinową do Elizy. Choć będzie się przed tym długo bronić, gdyż będzie obawiać się reakcji swojej rodziny na młodszego kochanka. I nic dziwnego, gdyż już wcześniej nie zaakceptuje go jej własna matka Maria (Bożena Dykiel), a co dopiero jej siostrzeńcy, a zarazem najlepsi przyjaciele Krawczyka. Ale ostatecznie kochankowi uda się ją przekonać i w 3895 odcinku "Na Wspólnej" oboje stawią się na imprezie u Bergów. Jednak Cieślikowa szybko pożałuje tej decyzji i jak tylko dostrzeże niesmak na twarzach znajomych Bruna, to od razu postanowi wyjść. Ale wtedy zostanie porwana do tańca i wszystko się zmieni. Jednak niestety do czasu...

Monika dowie się o aresztowaniu Bogdana w 3895 odcinku "Na Wspólnej"!

Wówczas w 3895 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowa zacznie naprawdę dobrze się bawić i nawet zdecyduje się zostać, ale niestety to nie będzie jej dane. Wszystko przez to, że Krawczyk jej przerwie, gdy zaczną dobijać się do niej Ziębowie. Monika odbierze przerażający telefon od rodziców, którzy zaalarmują ją o aresztowaniu Bogdana i zwrócą się do niej z rozpaczliwym wołaniem o pomoc. Oczywiście, w 3895 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowa odpowie na niego pozytywnie, podobnie z resztą jak Żbik (Michał Mikołajczak), który od razu ruszy na komisariat. A zabawa momentalnie się skończy, gdyż przecież zaczną się ważyć losy ojca nie tylko gospodarzy, ale i zaproszonych gości!

Żbik podejmie się obrony Berga w 3896 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3896 odcinku "Na Wspólnej" o aresztowaniu Bogdana dowie się także i Damian (Waldemar Błaszczyk), który obieca Ziębom poręczyć za uczciwość Bogdana, co z pewnością mocno się przyda. A to dlatego, że choć Berg będzie upierał się przy tym, że jest niewinny, to jednak policjanci pokażą mu zdjęcia, na których wspólnie z Szarkiem (Robert Wrzosek) będzie rozmawiał z dilerem narkotyków, współpracującym z Aliną (Ada Szczepaniak). A ich sytuacji nie poprawi fakt, że Urbańska będzie milczeć. Tym bardziej, że jej już udowodnią kontakty z Sewerynem. Oczywiście, w 3896 odcinku "Na Wspólnej" Bogdan będzie zapewniał Darka, iż ani on, ani Szark i ani Antek (Bartosz Gomoła) nic nie wiedzieli o przemycie narkotyków, choć ten ostatni znajdzie się pod szczególnym ostrzałem policjantów. Tym bardziej, że namówiona przez prawnika Alina spróbuje zrzucić na niego całą winę, przez co chłopak wyląduje w areszcie.

Syn Bogdana wyląduje w więzieniu w 3898 odcinku "Na Wspólnej"?

I choć w 3898 odcinku "Na Wspólnej" Berg i Szark odzyskają wolność, to szalenie będą się niepokoić o Antka, którego Alina oskarży o kierowanie przemytem i nakłanianie do współpracy przez co już chłopak kompletnie się załamie, gdyż zrozumie, że został przez nią tylko wykorzystany. Wówczas syn Bogdana uzna, że już nie ma co żyć, ale oczywiście Berg nie nie zostawi go w potrzebie i także i jemu załatwi prawnika w postaci Andrzeja Zakościelnego (Dariusz Niebudek). Choć sytuacja chłopaka w 3898 odcinku "Na Wspólnej" będzie szalenie nieciekawa!