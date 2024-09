Na Wspólnej. Darek uratuje ojca Kasi! Wyda się, że Bogdan ma nieślubnego syna? - ZDJĘCIA

Przestępcza działalność Aliny ujrzy światło dzienne w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

W kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" przestępcza działalność wspólniczki Berga w firmie transportowej w końcu wyjdzie na jaw i przysporzy wielu problemów nie tylko Alinie, ale także Bogdanowi i Antkowi, który w ostatnim czasie awansował, dzięki romansowi z nową szefową. I choć dla Urbańskiej był to układ czysto zawodowy, gdyż szukała sobie "frajera" od brudnej roboty, to dla syna Bogdana było to coś więcej. Dlatego, gdy do gry nagle wkroczy także zauroczony nią Franek (Natan Czyżewski), to Antek nie wytrzyma i każe ukochanej się określić. A gdy ta nie zgodzi się ujawnić ich romansu, to chłopak zdecyduje się z nią rozstać. Jednak nie na długo, gdyż już w 3890 odcinku "Na Wspólnej" Alina do niego wróci i zacznie błagać o pomoc. Wszystko przez to, że zacznie nachodzić ją diler, z którym wcześniej będzie rozprowadzać narkotyki po firmie, ale w końcu się z tego wycofa po nakryciu przez Bogdana.

Bogdan wyląduje w areszcie w nowych odcinkach "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 3890 odcinku "Na Wspólnej" mężczyzna nie odpuści, przez co Alina wpadnie w poważne tarapaty. A co gorsza, pociągnie za sobą zarówno Bogdana, jak i Antka, którzy nie będą niczego świadomi. I w efekcie cała trójka wyląduje w areszcie! Na szczęście, Berg nie zabawi tam długo, gdyż z odsieczą ojcu od razu przyjdzie Kasia (Julia Chatys). Żbikowa zaalarmuje o wszystkim swojego męża, który podbudowany ostatnimi wygranymi sprawami, uratuje i swojego teścia. Darek oczywiści Bogdana ze wszystkich zarzutów i zwróci mu wolność, ale Antek nie będzie miał tyle szczęścia! A to dlatego, że w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" to on stanie się głównym podejrzanym w sprawie przemytu narkotyków przez firmę transportową Urbańskiej i Berga!

Berg zawalczy o Antka w następnych odcinkach "Na Wspólnej"!

Ale oczywiście Bogdan w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" go nie zostawi i zacznie walczyć o niego jak lew. I nic dziwnego, gdyż w końcu będzie chodzić o jego syna, o istnieniu którego dowiedział się dopiero po latach. Tyle tylko, że poza Bergiem i wciąż przebywającą za granicą Joanną (Anna Cieślak), nikt z jego najbliższego otoczenia nie będzie miał pojęcia, że to właśnie on jest ojcem Antka, dlatego wszyscy będą się dziwić, czemu tak bardzo mu zależy na "zwykłym" pracowniku. Tym bardziej, że Bogdan wymusi na mężu Kasi, aby jego kancelaria podjęła się także i obrony chłopaka. Czy wówczas w następnych odcinkach "Na Wspólnej" Berg wreszcie zbierze się na odwagę i przyzna, że Antek jest jego synem? A może dociekliwy Żbik sam do tego dojdzie? Tego dowiemy się już niebawem!