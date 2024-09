Na Wspólnej, odcinek 3887: Damian doniesie Kajtkowi o romansie Moniki i Bruna! Reakcja syna kompletnie go zaskoczy - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3887 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3887 odcinku "Na Wspólnej" Damian nie poradzi sobie ze swoją zazdrością o Monikę. A to dlatego, że widok żony z kochankiem, przez romans z którym już wcześniej rozpadło się nie tylko ich małżeństwo, ale i rodzina rozgrzeje go do czerwoności. I choć to Cieślik jako pierwszy porzucił niewierną Cieślikową i zwiąże się z Martyną (Anna Kózka), to jego uczucia do żony wciąż pozostaną żywe, czego ponownie boleśnie doświadczy jego kochanka. Wszystko przez to, że Damian powie Szulcowej o schadzce Moniki i Bruna, której sam stanie się świadkiem. I mimo iż Cieślik będzie zasłaniał się tutaj synem, to jego ukochana od razu domyśli się, że tak naprawdę chodzi mu o jego żonę. Ale w 3887 odcinku "Na Wspólnej" senator i tak o wszystkim doniesie i Kajtkowi, licząc na to, że tak jak on nie pochwali on związku matki z Krawczykiem. Jednak mocno się przeliczy!

Damian odkryje, że Kajtek pochwala związek Moniki i Bruna w 3887 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3887 odcinku "Na Wspólnej" Cieślik mocno się zszokuje, gdy odkryje, że Kajtek wie o ponownym romansie Moniki i Bruna, a na dodatek go akceptuje. Tym bardziej, że doskonale będzie pamiętał jak syn znienawidził Krawczyka, gdy dowiedział się, że to właśnie z nim sypiała jego matka, przez co ostatecznie rozpadła się ich rodzina. Ale to będzie już przeszłość, gdy Kajtek i Bruno już wszystko sobie wyjaśnią, przez co Cieślik da im swoje błogosławieństwo. Podobnie z resztą jak Damianowi i Martynie, co w 3887 odcinku "Na Wspólnej" przypomni swojemu zaskoczonemu ojcu. Choć tutaj Szulcowa jeszcze będzie miała, co naprawiać po ich ostatniej konfrontacji, w czasie której zaczęła obrażać Cieślikową, przez co spotkała się ze zdecydowaną reakcją jej syna.

Zazdrosny Cieślik znajdzie sobie innego sprzymierzeńca w 3887 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 3887 odcinku "Na Wspólnej" nie wszyscy będą tak wyrozumiali jak Kajtek i zaakceptują wybranka Moniki! A to dlatego, że z wyborem córki nie będzie mogła pogodzić się jej matka, która już wcześniej miała jej za złe romans z Brunem. I nie inaczej będzie i tym razem, gdyż Ziębowa nie będzie mogła się do niego przekonać. I w ten sposób w 3887 odcinku "Na Wspólnej" zazdrosny Damian znajdzie sobie innego sojusznika i to o dziwo nie w postaci syna, a swojej teściowej! Czy postanowi to wykorzystać, aby jednak odzyskać żonę? Przekonamy się już niebawem!