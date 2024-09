Na Wspólnej, odcinek 3887: Michał straci pamięć po ataku wspólnika Tamary! Brygida postanowi to wykorzystać - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3887 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3887 odcinku "Na Wspólnej" Michał przeżyje stracie z Pablo (Jakub Kwaśniewicz), którego nakryje wieczorem w mieszkaniu Igi. Zdradzamy, że Brzozowski przyłapie wspólnika Tamary na gorącym uczynku, przez co nabawi się poważnego ciosu, gdyż mężczyzna nie będzie chciał być przez niego rozpoznany. Włamywacz ogłuszy dawnego kochanka Przybysz, w wyniku czego straci on przytomność, a on niespostrzeżenie opuści lokum, nie udzielając mu pomocy. Nieprzytomnego Michała znajdą dopiero Iga z Brygidą. I choć Brzozowski odzyska świadomość, to jednak będzie wymagał interwencji lekarskiej, dlatego Przybysz zabierze go na izbę przyjęć, gdzie w 3887 odcinku "Na Wspólnej" usłyszy szokującą diagnozę.

Michał nie będzie pamiętał oszustwa Brygidy w 3887 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3887 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, że Brzozowski częściowo straci pamięć po uderzeniu przez wspólnika siostry nowego kochanka Przybysz. Michał nie będzie pamiętał ostatnich wydarzeń, w tym przede wszystkim tych, dotyczących Brygidy, którą przed wypadkiem śmiertelnie znienawidzi, gdy odkryje, że to właśnie ona podawała się za Julitę na portalu randkowym. Wówczas Brzozowski nie będzie chciał mieć już z nią nic więcej wspólnego, ale w 3887 odcinku "Na Wspólnej" już o tym zapomni. A Brygida postanowi to oczywiście wykorzystać, aby już umówić się z nim w normalny sposób. Tym bardziej, że jak wcześniej słusznie zauważy Kuba (Przemysław Cypryański) przyjaciółka Igi po prostu się w nim zakocha i w tym zobaczy swoją szansę!

Czy Brzozowski odzyska pamięć w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"?

Ale czy w 3887 odcinku "Na Wspólnej" Michał przyjmie zaproszenie Brygidy? I przede wszystkim, czy jego utrata pamięci będzie tylko chwilowa, a może Brzozowski już nigdy nie odzyska wcześniejszych wspomnień? Czy dzięki temu będzie mógł jednak być z przyjaciółką Igi? A może wszystko sobie przypomni i znienawidzi ją jeszcze bardziej? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!