Na Wspólnej, odcinek 3884: Iga zdemaskuje Tamarę! Kuba pozna szokującą prawdę o siostrze - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3884 - wtorek, 17.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3884 odcinku "Na Wspólnej" sprawa Tamary nie da Idze spokoju. I to do tego stopnia, że Przybysz nie będzie mogła skupić się na konflikcie Brygidy (Maja Wolska) z Michałem (Robert Kudelski), który wybuchnie po zdemaskowaniu jej przyjaciółki, gdyż myślami ciągle będzie przy siostrze Kuby. Wszystko przez to, że jego kochanka zupełnie nie będzie mogła zrozumieć tego, czemu jest ona do niej uprzedzona. Ale w 3884 odcinku "Na Wspólnej" Sławek i Robert, którzy jako pierwsi wpadną na jej trop, szybko ją w tym uświadomią. Koledzy przyznają, że w przeszłości Tamara była żoną groźnego gangstera, ale jej zachowanie jednoznacznie będzie wskazywać, że i ona musi mieć coś na sumieniu, skoro tak bardzo boi się policji. I oczywiście Iga postanowi to sprawdzić!

Iga urządzi Tamarze przesłuchanie w 3884 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3884 odcinku "Na Wspólnej" Iga zaprosi do siebie na kolację nie tylko Kubę, ale także i jego siostrę. Przybysz postanowi skorzystać z tej okazji, aby przy lampce wina, wypytać Wójcicką o jej przeszłość, licząc na to, że dzięki temu będzie bardziej otwarta, a ona dowie się czegoś więcej na jej temat. Tyle tylko, że wprowadzi to dość napiętą atmosferę, co nie spodoba się i jej samemu kochankowi, który już w 3885 odcinku "Na Wspólnej" zjawi się u niej na komendzie z pretensjami. Wójcicki zażąda od Przybysz wyjaśnień, gdyż kompletnie nie będzie mógł zrozumieć tego, czemu poprzedniego wieczoru przesłuchiwała jego siostrę. Ale prawda kompletnie go zszokuje!

Zaskakująca prawda o Tamarze wyjdzie na jaw w 3885 odcinku "Na Wspólnej"

W 3885 odcinku "Na Wspólnej" Przybysz postanowi sprawdzić, czy aby na pewno Wójcicka była z nią szczera na wczorajszej kolacji, dlatego sama zajrzy w jej akta. I wówczas już będzie wiedzieć, że siostra Kuby ją okłamała! W 3885 odcinku "Na Wspólnej" Iga odkryje szokującą prawdę o Tamarze, o której w końcu dowie się równie zaskoczony Wójcicki. Wzburzony Kuba natychmiast pojedzie do jej biura i zażąda wyjaśnień, czemu okłamywała go przez całe życie. Oczywiście, Wójcicka nie będzie z tego zadowolona i szybko domyśli się, że to właśnie Przybysz wydała ją przed własnym bratem. I postanowi się na niej zemścić, dlatego nakaże swojemu wspólnikowi włamać się do jej mieszkania i zamontować tam podsłuch. Tyle, że ostatecznie jej ofiarą padnie były kochanek Igi, który w środku zaskoczy Pablo (Jakub Kwaśniewicz). Dlatego ten uciszy go ciosem w głowę!